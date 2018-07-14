贸易战致国际油价“大跳水” 有色金属价格持续走低

外媒称，随着威胁经济增长的中美贸易战不断升级，原油价格出现了两年来最严重的暴跌。

据彭博新闻社网站 7 月 12 日报道， 11 日，伦敦原油期货价格下跌 7% 。最近几周，由于从加拿大到波斯湾的部分实际和预期供应中断，布伦特原油价格突破每桶 79 美元，美国基准油价升至每桶 75 美元以上。沙特已经承诺增加产量，以帮助弥补其他几个主要产油国的供应不足，然而一些观察人士对沙特的产能提出了质疑。





报道称，与此同时，利比亚东部油港即将恢复石油出口，加大了油价下行压力。





纽约商品交易所 8 月交割的西得克萨斯中间基原油价格下跌 3.73 美元，收于每桶 70.38 美元，降幅创 2017 年 6 月以来最大。位于伦敦的欧洲期货交易所 9 月交割的布伦特原油价格下跌 5.46 美元，收于每桶 73.4 美元。





另据俄罗斯《生意人报》网站 7 月 12 日报道，美国总统特朗普向中国发起贸易战之举，导致有色金属价格不断走低。





7 月 11 日，伦敦金属交易所的铜价创年度新低。据路透社报道，三个月期铜价格一度跌至每吨 6193 美元，较前一交易日收盘价下滑 2.1% 。在最近一个月内，铜价一路走低，跌幅超过 15% 。其他有色金属也一跌再跌。镍价在一个月内跌 11.4% ，降至每吨 1.373 万美元，创 5 月 1 日以来新低；铝价下跌 10.5% ，降至每吨 2000 美元，创 4 月 6 日以来新低。





报道称，原料市场分析师尤利乌斯 · 门克表示： “ 美中贸易关系的紧张局势加剧了人们对原材料需求下降的担忧，金属价格已持续数周受压。 ”





报道称，市场参与者预计金属价格还会进一步走低，但不确定这种情况将持续多久。

Twitter

sgnypost





