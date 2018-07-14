贸易战致国际油价“大跳水” 有色金属价格持续走低

外媒称，随着威胁经济增长的中美贸易战不断升级，原油价格出现了两年来最严重的暴跌。
据彭博新闻社网站7月12日报道，11日，伦敦原油期货价格下跌7%。最近几周，由于从加拿大到波斯湾的部分实际和预期供应中断，布伦特原油价格突破每桶79美元，美国基准油价升至每桶75美元以上。沙特已经承诺增加产量，以帮助弥补其他几个主要产油国的供应不足，然而一些观察人士对沙特的产能提出了质疑。
报道称，与此同时，利比亚东部油港即将恢复石油出口，加大了油价下行压力。
纽约商品交易所8月交割的西得克萨斯中间基原油价格下跌3.73美元，收于每桶70.38美元，降幅创2017年6月以来最大。位于伦敦的欧洲期货交易所9月交割的布伦特原油价格下跌5.46美元，收于每桶73.4美元。
另据俄罗斯《生意人报》网站7月12日报道，美国总统特朗普向中国发起贸易战之举，导致有色金属价格不断走低。
7月11日，伦敦金属交易所的铜价创年度新低。据路透社报道，三个月期铜价格一度跌至每吨6193美元，较前一交易日收盘价下滑2.1%。在最近一个月内，铜价一路走低，跌幅超过15%。其他有色金属也一跌再跌。镍价在一个月内跌11.4%，降至每吨1.373万美元，创5月1日以来新低；铝价下跌10.5%，降至每吨2000美元，创4月6日以来新低。
报道称，原料市场分析师尤利乌斯·门克表示：“美中贸易关系的紧张局势加剧了人们对原材料需求下降的担忧，金属价格已持续数周受压。”
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