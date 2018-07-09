说法不一致！朝抨击美“贪婪” 蓬佩奥则称会谈取得“大量进展”

据美联社 7 月 7 日报道，美国国务卿迈克 · 蓬佩奥 7 日结束了与朝鲜高层官员两天的会谈，得到了就无核化展开新的讨论以及移交朝鲜战争美国阵亡军人遗骨的承诺。





报道称，在离开平壤前，蓬佩奥对记者说，他与朝鲜高级官员金英哲在 “ 真诚 ” 中举行的会谈是 “ 卓有成效的 ” ，在一些领域取得了 “ 大量进展 ” 。但他强调，在其他领域 “ 还有更多工作要做 ” ，其中许多将由双方成立的解决特定问题的工作组来完成。





蓬佩奥说，一个五角大楼团队将于 7 月 12 日左右在朝韩边境与朝鲜官员举行会谈，讨论归还美军遗骨问题。关于销毁朝鲜导弹发动机测试设施的工作级会谈将很快举行。





报道介绍，在 6 月 12 日与金正恩在新加坡举行历史性峰会后数日，美国总统特朗普曾宣布，归还遗骸和销毁导弹设施的工作已经完成或正在进行中。





报道称，但是，蓬佩奥说，在这两个问题上还需开展更多会谈。他在登上前往东京的飞机时说： “ 我们现在将在 7 月 12 日 —— 也可能前后一两天 —— 召开会议，双方负责遗骨归还问题的人士将进行讨论。（会议）将在边境举行，接下来的几天里将开始推动进展。 ”





另据路透社 7 月 7 日报道，美国国务卿蓬佩奥说，在与朝鲜的会谈中，他 “ 在几乎所有核心问题上 ” 都取得了进展，包括为无核化设立时限，但还有工作要做。





报道称，在平壤一天半的会谈后，蓬佩奥对记者说，双方同意在 7 月 12 日就归还 1950-1953 年朝鲜战争期间美国阵亡军人遗骨问题进行讨论，并讨论销毁一个导弹发动机测试设施的 “ 方式 ” 。





蓬佩奥说，他花了 “ 大量时间 ” 讨论无核化时限以及申报朝鲜核和导弹设施的问题。





根据随行美国记者的报道，他说： “ 我认为我们在讨论的每个内容上都取得了进展。 ”





他说： “ 这些都是复杂问题，但我们在几乎所有核心问题上都取得了进展。一些是大量进展，另外一些仍有更多工作要做。 ”





报道称，在离开朝鲜前往东京前，蓬佩奥和谈判对手金英哲握手。曾担任朝鲜情报机构负责人的金英哲在安排 6 月 12 日的朝美新加坡峰会过程中发挥了重要作用。





报道援引美国国务院发言人希瑟 · 诺尔特的话说，蓬佩奥向朝方转交了特朗普的一封信。





报道介绍，今年第三度访问朝鲜的蓬佩奥度过了他在平壤的第一个夜晚后曾短暂离开朝鲜国宾馆，以便打一个安全电话，向美国总统特朗普汇报会谈的最新进展。





报道称，金英哲在 7 日会谈开始时说，两人 “6 日就非常重要的问题进行了非常认真的讨论 ” 。他开玩笑说，因此蓬佩奥在久负盛名的百花园国宾馆 “ 可能没睡好 ” 。





据随行的美国记者发回的报道，蓬佩奥答道： “ 我睡得很好。 ”





报道称，蓬佩奥重申，特朗普 “ 致力于为朝鲜打造一个更加光明的未来 ” 。他说： “ 因此，我们所做的工作 —— 实现彻底无核化和建立两国关系 —— 对一个前景更加光明的朝鲜至关重要。 ”

报道援引诺尔特的话说，美国和朝鲜官员已经成立一个工作组来处理 “ 实质性事务 ” ，包括确认为达成无核化所做的努力。





不过据法新社 7 月 7 日报道，朝鲜 7 日抨击美国在重要的无核化会谈中提出 “ 贪婪的 ” 要求，而早些时候美国国务卿蓬佩奥称会谈 “ 卓有成效 ” 。





报道称，朝鲜外务省称，美国在会谈中 “ 极其令人遗憾的 ” 态度违反了朝美两国领导人上月在新加坡举行的历史性峰会上达成的协议精神。





据韩联社报道，朝鲜外务省在一份声明中说： “ 美国在 6 日和 7 日高层会谈中的态度和立场极其令人遗憾。 ”





报道称，朝鲜外务省抨击了美国 “ 对无核化的单边和贪婪要求 ” 。





报道称，而就在几个小时前，蓬佩奥称这次会谈是成功的，但是并未给出多少新的详细情况以显示朝鲜将如何履行自己的 “ 无核化 ” 承诺以换取美国的安全保障。

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