特朗普批伦敦市长:可以不喜欢我 但我还代表欧洲

美国总统特朗普当地时间 12 日抵达伦敦，开始对英国的访问。英国《太阳报》当天晚间刊登对特朗普的专访。采访中他发表了争议性评论，不仅多次批评伦敦首位穆斯林市长萨迪克 · 汗，还表示自己可以 “ 代表很多欧洲人 ” 。





这两人的 “ 恩怨 ” 可以从美国总统大选时说起。当时还是共和党候选人的特朗普，曾因为暂时 “ 禁止所有穆斯林进入美国 ” 的言论，遭到萨迪克 · 汗这位英国工党重量级人物的攻击。

而在此次出访英国前的采访中，特朗普也不忘损萨迪克 · 汗， “ 我认为让数百万移民进入欧洲是非常、非常令人不快的。 ” 看看伦敦正在发生的恐怖袭击，看看伦敦正发生了什么。 “ 我认为他在恐袭方面做得很糟糕。 ” 此外，特朗普还批评萨迪克 · 汗在犯罪方面所做的工作。

特朗普还补充道， “ 我认为他（萨迪克 · 汗）对美国这个非常重要的政府并不友好，他也许不喜欢现任美国总统，而我却代表美国。 ” 他接着说道， “ 我还代表很多欧洲人，因为有很多在美国的人来自欧洲。 ”

而这也不是特朗普首次批评萨迪克

·

汗。报道称，伦敦去年发生了

4

起恐怖袭击事件。伦敦桥和博罗市场发生持刀乱砍事件后，特朗普就曾发推特取笑伦敦市长当时的安抚性发言：

“

在发生至少

7

死

48

伤的恐怖袭击事件后，伦敦市长却说人们

‘

没有理由担心

’

！

”

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