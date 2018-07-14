印度陆军考虑废除“兵站”设施 以节省维护经费

根据《印度时报》 7 月 13 日报道，印度陆军欲废除最早由英国人驻扎在印度时创建的兵站，认为这将能帮助陆军减轻国防经费的压力。但由于此前类似的举措都失败，报道认为，此次行为可能还会招致争议。





报道说，在 250 年前，英国人在印度建了第一个用来容纳士兵的兵站。此后，印度兵站数量逐渐增加，目前有 62 个。现在陆军正在考虑拆除这些充满历史感的军事设置，以节省维护经费。

陆军已向国防部提议，兵站内的军事区域可以转变为专属军事管制区，由军队实行绝对控制。此外，民用区交给当地省政府管理。

陆军官员们相信，此举将能帮助减轻每年维护兵站对国防经费的造成的压力。同时，此举也有利于提升军事管制区的安全性、简化土地管理、防止侵入。

据报道，事实上这种提议此前已有先例，但基本都失败了，原因是很多批评声音指责说，在几乎用完德里、孟买等地有利可图的土地后，建筑集团们打起了兵站的主意。据报道，在印度国防部拥有的

173

万英亩的土地中，分布在

19

个邦的

62

个兵站占有

20

万英亩。这些兵站大多于印度独立之前建造，远离居民区或者位于城镇的郊区地带。但随着人口数量激增和城市化程度提高，兵站所在地现在也成为印度城市的重要地产。

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