克罗地亚后卫喊“光荣属于乌克兰” 国际足联调查

当地时间 7 月 8 日，国际足联表示，正对克罗地亚队后卫维达赛后呼喊口号 ——“ 光荣属于乌克兰 ” 这一事件展开调查。

据俄罗斯媒体报道，在 7 月 7 日克罗地亚队对阵俄罗斯队的比赛期间，维达射入两粒进球（含点球）。赛后维达与队友录制了一个视频。在视频中，维达高喊 “ 荣耀属于乌克兰 ” 的口号。





尽管此后维达在接受媒体采访时表示，呼喊 “ 光荣属于乌克兰 ” 这一口号只是 “ 一个玩笑 ” 。但国际足联仍启动了对此事的调查。

据《苏维埃体育》网援引国际足联发言人的话称，国际足联正在处理不同的报告以及关于这一问题的潜在证据。但在收集完所有材料之前，不会对此事做出裁决。

近年来因克里米亚等问题，俄罗斯与乌克兰关系紧张。 “ 光荣属于乌克兰 ” 这句口号经常被乌克兰反俄民族主义者所使用。

在世界杯期间，球员使用含有政治倾向意义的口号和手势易被视为对公众的挑衅。

此前，三名阿尔巴尼亚族的瑞士球员在与塞尔维亚队比赛时，使用了双头鹰的手势来庆祝进球。由于双头鹰象征着阿尔巴尼亚国旗，而塞尔维亚和阿尔巴尼亚之间存在着深厚的历史恩怨。因此双头鹰手势被塞尔维亚球迷视为挑衅。最终国际足联对三人进行了罚款及警告处罚。

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