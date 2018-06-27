俄将重建地效飞行器舰队：令北约闻风丧胆“怪兽”回来了

俄罗斯《独立报》网站 6 月 25 日发表伊琳娜 · 德罗宁娜的文章《俄罗斯重建地效飞行器舰队》称，全球对地效飞行器的关注并非近 10 年的事情。不过，近一个月来，有关 “ 里海怪兽 ” 归来的新闻再度席卷各大新闻网站。





“ 里海怪兽 ” 是华盛顿给上世纪 60 年代美国间谍卫星在里海区域发现的一种苏制神奇装备所起的绰号。它曾令北约闻风丧胆，但在苏联解体后被冻结。虽然如此，这一技术奇迹的横空出世及其研发过程中遭遇的种种问题，多年来一直为各类报刊所津津乐道。





文章称，作为一种作战运输工具，它被视为会飞的军舰、水面航行的飞机。它既可在距水面相当于翼展的 0.05 ～ 0.2 倍的高度即 3 ～ 12 米高处飞行，也能在平地、冰面、雪原、草场上以近 450 公里的时速前行。这要归功于 “ 地面效应 ” ，即机身、机翼与地面或水面之间形成的类似气垫的向上托力，将它举离地面或水面。地效飞行器在行进过程中受到的阻力更小，稳定性更佳、速度更快、燃料更省。于经济性及载重量方面，它胜过飞机和直升机；在速度方面，它令水翼船只望尘莫及。





按国际海事组织和国际民用航空组织的划分，地效飞行器属于船只而不是飞机，受国际海上避碰规则约束，飞行高度不能超过 150 米。然而，倘若它被允许在 “ 地面效应 ” 区域外作为飞机使用，即高度超过 150 米，那么则需恪守国际航空规定。





文章称，人们普遍认为，现代化的地效飞行器较之普通飞机更安全，因为它甚至能在风暴中降落于水面，且同时可配备多台发动机，出现故障时能彼此替换。从军事角度而言，由于飞行高度极低，它难以被敌方雷达发现，加上不与水面接触，水声测位仪同样拿它毫无办法，更不会撞上鱼雷。此外，它的起飞和降落皆无需专用跑道。





第一架地效飞行器于 1961 年 6 月 22 日问世。而后，苏联落实了长达 20 年、为海军和其他军种研发作战用地效飞行器的国家项目，在其框架内推出了长 92 米、高 22 米、翼展 37.6 米、被五角大楼称为 “ 里海怪兽 ” 的地效飞行器。它的体积庞大，起飞重量高达 544 吨，绝非浪得虚名，此后， “ 小鹰 ” 型与 “ 鹞 ” 型地效飞行器相继问世，主要用于运送空降兵及导弹。苏联一共建成了 30 多架地效飞行器，可惜其中绝大部分都在本世纪初宣告报废。





自那时起，小型地效飞行器的研发及试航工作便已中止。它们并未出现在 2011-2020 年的国家国防订货当中。





然而，在 2018-2025 年的国家武器计划中， 600 吨级地效飞行器样品研发项目赫然在列。军方打算在北极和太平洋地区用它开展搜救，并向偏远地区的驻防部队运送补给。它的体量与 “ 里海怪兽 ” 相当。虽然正式名称为 “ 救援者 ” ，但还有个绰号叫 “ 北极怪兽 ” 。它总重约 600 吨、长 93 米、翼展 71 米。





文章称，军方高层之所以对大型地效飞行器情有独钟，是因为它能够在五六级海浪的情况下飞行，可用于运送空降兵，且速度较之普通舰艇快得多，鱼雷、地雷皆拿它无可奈何，雷达也难觅其踪迹。 “ 救援者 ” 将于 2022-2023 年首次试航，并在 2025 年完成各类测试。





文章称，负责

“

救援者

”

研发工作的是著名的阿列克谢耶夫中央设计局，从令美国人大惊失色的第一代地效飞行器

“

里海怪兽

”

，到后来攻击型的

“

鹞

”

和登陆型的

“

小鹰

”

，该设计局一直是俄罗斯地效飞行器、水翼船只、气泡船、气垫船研发领域的翘楚。

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