美国警告伊朗不要开发核武器 否则将面对“怒火”

印度《第一邮报》网站 6 月 24 日报道称，美国国务卿迈克 · 蓬佩奥 23 日警告伊朗不要开发核武器，并说如果它这样做，将面对 “ 全世界的怒火 ” ，不过他补充说他希望美国永远都没有必要对伊朗采取军事行动。





蓬佩奥在 6 月 22 日接受政治专栏作家休 · 休伊特采访时说，无论与伊朗达成的国际核协议的命运如何，寻求核武器都不符合伊朗的利益。

他说： “ 我希望他们明白，如果他们开始强行实施核计划，全世界的怒火都会落到他们身上。 ”

蓬佩奥说： “ 如果他们把额外的离心机分离出来，如果他们开始实施武器计划，那么全世界都会觉得这是不可接受的，我们最终会走上一条我认为不符合伊朗利益的道路。 ”

不过，他说，他并不是在谈论美国会作出军事回应。

他说： “ 当我说愤怒时，不要把这与军事行动混淆。当我说愤怒时，我指的是他们要承受的道德耻辱和经济打击。这就是我要说的。我不是在谈论军事行动。我真的希望永远不要出现那样的情况。那不符合任何人的最佳利益。 ”

当被问及美国是否会竭尽所能来阻止伊朗获得核武器时，蓬佩奥说：

“

特朗普总统已在其声明中明确表示伊朗将无法获得核武器。

”

Twitter

sgnypost





