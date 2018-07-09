美国警告伊朗不要开发核武器 否则将面对“怒火”

印度《第一邮报》网站6月24日报道称，美国国务卿迈克·蓬佩奥23日警告伊朗不要开发核武器，并说如果它这样做，将面对“全世界的怒火”，不过他补充说他希望美国永远都没有必要对伊朗采取军事行动。
蓬佩奥在6月22日接受政治专栏作家休·休伊特采访时说，无论与伊朗达成的国际核协议的命运如何，寻求核武器都不符合伊朗的利益。
他说：“我希望他们明白，如果他们开始强行实施核计划，全世界的怒火都会落到他们身上。”
蓬佩奥说：“如果他们把额外的离心机分离出来，如果他们开始实施武器计划，那么全世界都会觉得这是不可接受的，我们最终会走上一条我认为不符合伊朗利益的道路。”
不过，他说，他并不是在谈论美国会作出军事回应。
他说：“当我说愤怒时，不要把这与军事行动混淆。当我说愤怒时，我指的是他们要承受的道德耻辱和经济打击。这就是我要说的。我不是在谈论军事行动。我真的希望永远不要出现那样的情况。那不符合任何人的最佳利益。”
当被问及美国是否会竭尽所能来阻止伊朗获得核武器时，蓬佩奥说：“特朗普总统已在其声明中明确表示伊朗将无法获得核武器。”
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