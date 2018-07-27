英媒看伊姆兰·汗：外形英俊的前板球明星要让巴基斯坦巨变

英媒称，巴基斯坦大选结果揭晓，巴基斯坦前板球明星出身的政客伊姆兰 · 汗声称获胜。他许诺当选后要扫除腐败，建立一个 “ 新巴基斯坦 ” 。





据英国广播公司网站 7 月 26 日报道，据巴基斯坦通讯社报道，伊姆兰 · 汗今年竞选时候说，希望改变巴基斯坦，让巴基斯坦经历像中国那样让数亿人口脱贫的巨变，要把巴基斯坦变成一个福利国家。





伊姆兰 · 汗说，巴基斯坦腐败的精英阶层掠夺了国家亿万卢比的财富，而巴基斯坦有 2500 万失学儿童，公众缺乏足够的医疗设施和干净的饮水。





报道称，伊姆兰 · 汗在巴基斯坦建立癌症医院，为穷人治病，义无反顾地卷入该国政治。这位出身精英阶层的明星受到许多普通民众的拥戴。





英国《每日电讯报》报道介绍了伊姆兰 · 汗非同寻常的政治生涯。这个外形英俊的板球队长带领巴基斯坦板球队赢得 1992 年的世界杯。《每日电讯报》报道说，现在，他决心同巴基斯坦的 “ 恶势力 ” 斗争。





报道表示，伊姆兰 · 汗本人也被指得到军方的强有力支持。





报道称， 65 岁的伊姆兰 · 汗将打破巴基斯坦政党政治的现状，实现民主转变。他竞选打出反腐败旗号，迎合民众，他领导的巴基斯坦正义运动党（ PTI ）谋求终结数十年来谢里夫和布托家族的政治优势。





《每日电讯报》的记者维金森认为，伊姆兰 · 汗以其健壮的体魄和魅力以及反腐败口号，最终俘获了年轻人和中产阶级的想象。

报道称，在 2013 年的选举中，巴基斯坦正义运动党打破了巴基斯坦两党交替执政的格局。伊姆兰 · 汗去年在前总理谢里夫倒台事件当中也发挥了关键的作用。





Twitter

sgnypost





