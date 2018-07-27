英媒看伊姆兰·汗：外形英俊的前板球明星要让巴基斯坦巨变

英媒称，巴基斯坦大选结果揭晓，巴基斯坦前板球明星出身的政客伊姆兰·汗声称获胜。他许诺当选后要扫除腐败，建立一个“新巴基斯坦”。
据英国广播公司网站7月26日报道，据巴基斯坦通讯社报道，伊姆兰·汗今年竞选时候说，希望改变巴基斯坦，让巴基斯坦经历像中国那样让数亿人口脱贫的巨变，要把巴基斯坦变成一个福利国家。
伊姆兰·汗说，巴基斯坦腐败的精英阶层掠夺了国家亿万卢比的财富，而巴基斯坦有2500万失学儿童，公众缺乏足够的医疗设施和干净的饮水。
报道称，伊姆兰·汗在巴基斯坦建立癌症医院，为穷人治病，义无反顾地卷入该国政治。这位出身精英阶层的明星受到许多普通民众的拥戴。
英国《每日电讯报》报道介绍了伊姆兰·汗非同寻常的政治生涯。这个外形英俊的板球队长带领巴基斯坦板球队赢得1992年的世界杯。《每日电讯报》报道说，现在，他决心同巴基斯坦的“恶势力”斗争。
报道表示，伊姆兰·汗本人也被指得到军方的强有力支持。
报道称，65岁的伊姆兰·汗将打破巴基斯坦政党政治的现状，实现民主转变。他竞选打出反腐败旗号，迎合民众，他领导的巴基斯坦正义运动党（PTI）谋求终结数十年来谢里夫和布托家族的政治优势。
《每日电讯报》的记者维金森认为，伊姆兰·汗以其健壮的体魄和魅力以及反腐败口号，最终俘获了年轻人和中产阶级的想象。
报道称，在2013年的选举中，巴基斯坦正义运动党打破了巴基斯坦两党交替执政的格局。伊姆兰·汗去年在前总理谢里夫倒台事件当中也发挥了关键的作用。
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