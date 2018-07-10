美海军研发新型船体涂层：可使潜艇变身无声杀手

据美国《大众机械》月刊网站7月6日报道称，美国密歇根大学正在开发的一种新型防水涂层，可能为美国海军舰艇降低燃油成本。该涂层使舰艇更易分水行进，从而提高燃油经济性。这种新涂层也可以让各种舰艇，尤其是潜艇更快更安静。
报道称，得到美国海军研究办公室资助的密歇根大学研究人员正尝试为船体开发耐用的“超疏水”涂层。水在流经气泡时遇到的摩擦力小于经过船体时的摩擦力，因此解决方案是用数以百万计的微小气泡覆盖船体。这能降低阻力，也能减少驱动一艘舰艇所需的能量。这意味着军舰燃油效率得到提高，航程变得更远。
密歇根大学材料科学与工程副教授阿尼什·图特贾称，舰艇60%或更多的燃油消耗是为了克服阻力。即使阻力仅减少20%，也能大幅节省燃油。密歇根大学这一团队试验了数百种涂层，才找到正确的混合物——其配方显然是机密。下一步是使这种涂层足够耐用，可在水下使用多年，以便海军不必持续不断地对涂层进行维护。
报道称，除了可提升燃油效率外，超疏水涂层还具有两大潜在益处。一是覆盖有这种涂层的舰艇速度得到略微提升，因为阻力有所降低。另一个潜在益处是，舰艇变得更安静，这也是阻力降低的结果。在海面下，安静意味着一切，它使得潜艇能够悄悄接近目标，在发动袭击后悄然撤离。美国海军目前在潜艇上覆盖着无回声涂层、橡胶涂层或聚合物消声瓦，这些材料被用胶固定在船体上，降低舰艇被特定声呐频段发现的可能性。
报道评论称，虽然这些做法一直到2017年都有效，但美国海军面临无回声涂层在海上脱落的难题。另一方面，超疏水涂层可能是一个更长久的解决方案，它还具有使潜艇更难被所有类型声呐探测到的额外好处。
除了军事用途，超疏水涂层也对航运业意义重大。这种涂层可以减少在全球运输货物所需要的燃油，降低商业航运的燃油成本。
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