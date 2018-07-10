新西兰购反潜巡逻机维护太平洋安全？美媒：对华用意明显

美媒称，新西兰称，该国将购买4架旨在用来搜寻潜艇的巡逻机，这将是该国几十年来规模最大的一笔军购。此间，新西兰寻求对抗中国在太平洋地区的影响力。
据美国《华尔街日报》网站7月9日报道，新西兰政府7月9日批准斥资15亿美元购买波音公司生产的P-8A“海神”巡逻机，美国以及英国、澳大利亚和韩国等军事盟友均使用这款飞机。
报道指出，这项协议将加强新西兰在太平洋地区的巡逻和情报搜集能力。“海神”巡逻机可在广大海域跟踪舰船和潜艇，并在必要时发射导弹、深水炸弹和鱼雷击沉舰船和潜艇。这4架飞机将于2023年开始投入使用。
新西兰战略研究中心专家罗伯特·艾森教授说，选择用搜寻潜艇的P-8A巡逻机替代洛克希德·马丁公司生产的6架有50年机龄的P-3“猎户座”巡逻机，这表明新西兰新近表现出要协助维护太平洋海上安全的意愿。
2018年7月9日中国外交部发言人华春莹主持例行记者会时表示，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国的发展不对任何人构成威胁，而只会给世界其他国家带来重要机遇。
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