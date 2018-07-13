文在寅出席新加坡总统欢迎宴会 介绍新南方政策

据韩联社12日报道，韩国总统文在寅当天出席新加坡总统哈莉玛•雅各布在总统府为其举行的欢迎晚宴。
文在寅在致辞中提及6月12日在新加坡举行的朝美领导人“世纪会谈”说道，向以奉献精神和责任感开启和平新时代的哈莉玛•雅各布总统、李显龙总理和新加坡人民致敬和致谢。
文在寅说，一个月前世界的目光聚焦新加坡，朝美领导人在和平静谧的圣淘沙岛进行历史性会晤，韩国人民怀着祈愿和平的美好心愿关注朝美首脑会谈的始末。韩方愿同新加坡以及东盟国家创造新的奇迹。
文在寅表示，新加坡创造了“赤道奇迹”，成为世界金融和物流枢纽。很多人好奇新加坡不仅实现本国发展，还引领亚洲增长的动力来自何方。实现“汉江奇迹”的韩国也常被问及同样的问题，我认为新加坡和韩国的力量源自“人”。我们不屈服于现实，没有因被大国包围的地理环境和资源匮乏的局限而停步，而是大力培养人才，不断挑战，创造了让其他人连想都不敢想的奇迹。
文在寅介绍韩国政府推进的“新南方政策”，称这一构想是通过共建心连心共同体，实现共同繁荣，推进区域内和平，希望两国共享“新南方政策”愿景。
文在寅还说，新加坡是今年东盟轮值主席国，在推进以尖端技术连接26个城市的智能城市网络，今天两国企业共聚一堂意义深远，希望在座的人士与韩新两国共谋发展共赢未来。最后，文在寅提议举杯，祝愿两国面向未来增进合作，实现互惠繁荣。
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