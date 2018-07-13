特朗普回应是否退出北约：我认为我可以 但不必要

据彭博社报道，当地时间12日，在本次北约峰会的最后一天，由于美国总统特朗普持续就军费开支问题攻击盟友，北约各成员国领导人举行了一场未经安排的紧急会议。会后特朗普召开发布会称，北约各国同意增加军费开支，美国仍将维持对北约的承诺，但当被问到是否可能“不经国会许可退出北约”时，特朗普称，“我认为我可以”，但这一举动“不必要”。
据路透社报道，两名消息人士透露，在当地时间周四（12日）进行的一场北约峰会闭门会议上，美国总统特朗普就防务预算和欧洲贸易问题对北约各成员国发起新一轮攻击。北约各成员领导人随后要求非成员国伙伴乌克兰和格鲁吉亚暂时离开会场，进行一场计划之外的、仅有北约盟友参加的会议。
据彭博社报道，在紧急会议后，德国总理默克尔对记者表示，“我们在一起才能更强大，应当保持如此”。默克尔表示，特朗普要求北约盟友分担更多军费，以达到他一直以来的要求。默克尔称，这是一场“激烈”的峰会。
会后，特朗普召开新闻发布会，首先表示“我们度过了非常精彩的两天”，并表示“每个人都同意大大提升他们的投入。”特朗普称，他昨天（11日）非常坚定地让盟友知道，他对各位盟友的财力付出“极度不满意”，但他表示，美国对北约的承诺“仍然非常坚定”。
随后有记者提问，特朗普是否认为他“可以不经国会允许、宣布美国退出北约”，特朗普对此表示，“我认为我可以”，但称他认为“不必要”。
对于俄罗斯相关问题，特朗普表示，“我希望我们能够与俄罗斯好好相处。”特朗普称，对于即将到来的“普特会”，他并没有“期待太多”。他表示，他会就媒体关心的“俄罗斯是否干预2016年美国大选”等问题询问普京。对于是否会承认克里米亚为俄罗斯领土，特朗普表示，“我对克里米亚不满意，但我不能告诉你将会发生什么。”
此外，对于特朗普近期频繁攻击德国，甚至称德国因能源问题是俄罗斯的“俘虏”，特朗普回应称，“这是一种非常有效的处理方式。”至于他是否可能对北约峰会上同意的事情“食言”，特朗普称，自己是一个“非常稳定的天才”。
特朗普离开北约峰会后，下一站将首次访问英国。对于英国民众将大规模抗议特朗普，特朗普回应称，“我觉得没关系，他们很喜欢我。”他还表示，英国人在移民问题上和他看法一致，“我认为这就是为什么会发生脱欧。”
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