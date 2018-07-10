马克龙回击“富人总统”标签:要分蛋糕得先有蛋糕

7月9日下午，法国总统马克龙在国会两院联席会议上发表了长达一个半小时的演讲。在此期间，马克龙为他推行的“巨富税改革”辩护，称该政策是为了鼓励企业，并不是为了保护富人。他试图通过此次演讲，撕掉外界给他贴上的“富人总统”标签。
据法国《费加罗报》报道，法国总统马克龙于当地时间7月9日下午在国会两院联席会议上进行了长达一个半小时的演讲。在演讲中，马克龙着重强调了“建设一个二十一世纪的福利国家”的意愿。
据路透社报道，马克龙在演讲开头表示他“完全没有忘记”在2017年总统大选第二轮选举时，由当时国民阵线的候选人玛丽娜·勒庞给他带来的“恐惧与愤怒”。
据报道，马克龙在演讲中将经济称为“我们社会计划的基石”，并在演讲中为他的税收改革做辩护，他重申此举意在通过对企业的支持来提高它们的生产能力。马克龙强调：“这是为企业而生的政策，不是为了富人而生的政策！”、“财富的创造与国家的富强，是一切正义与平等的基石”，他还强调，“如果我们想分蛋糕，首先的条件是我们要有一个蛋糕。正是这些企业集中了股东、领导者与工作者，也就是生产者们来做这块蛋糕，而不是别人。”
马克龙称，政府的目标是，“通过适宜的、有竞争力的税收政策吸引对法国的投资，让曾经离开的外国投资者回到我们国家来，国家必须做出这一选择。”
《费加罗报》此前报道称，马克龙执政以来，改革政策陷入困境。马克龙政府实行有利于富人的“巨富税改革”，将巨富税改为“不动产巨富税”（IFI），减少富豪们的税务负担，被法国前总统奥朗德讽刺为“超级富豪们的总统”。
此外，一系列的争议性话题导致马克龙形象受损、民调下滑。上周四（7月5日）一份民调数据显示，84 %的受访者认为马克龙“不够谦虚”，75%的人认为马克龙“远离民众”，而74%的人则称他像个“富人总统”，更有超过半数受访者认为马克龙的国会演讲“无用”。因此，马克龙试图借国会演讲重新证明自己的实力。
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