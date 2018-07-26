日本全面提升海陆空反舰战力 欲进一步封锁中国海军





香港亚洲时报网站 7 月 24 日发表了乔希 · 宗布伦的题为《中国缺席 2018“ 环太平洋 ” 军演，日本测试反舰能力》的报道。





来自 25 个国家的约 2.5 万名军事人员、 45 艘水面舰艇、 5 艘潜艇和 200 多架军机参加了今年的 “ 环太平洋 ” 军演，该演习将于 8 月初结束。





每两年举行一次的 “ 环太平洋 ” 军演的演习地点包括加利福尼亚州和夏威夷州的海岸及陆地。今年，越南和以色列加入到参演国的行列。





报道称，颇受瞩目的是，一支重要的地区海军力量未受到邀请。





中国今年未受邀参加 “ 环太平洋 ” 军演，与其说与北京对日本及其离岛的态度有关，还不如说与中方在中国南海的举动有关。虽然如此，显而易见的是，东京正在提升其海陆空反舰能力。





在 “ 环太平洋 ” 军演的一个演习项目中，日本陆上自卫队和美国陆军同时发射反舰导弹。





报道称，新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院研究员高瑞连说： “ 参加此次军演的日本陆上自卫队配备 12 式反舰导弹系统，意味着一个新的里程碑。此外，美国陆军利用（部署在夏威夷考爱岛上的）货盘化装卸车（ PLS ）发射 “ 海军打击导弹 ” （ NSM ），以展示其多域作战概念。这代表着日本和美国军队之间达到一种新的协同作战水平。





在美军一架无人机和日本一架 P-3C“ 猎户座 ” 海上巡逻机联合确定目标舰船后，日美联合指挥所通知了日本陆上自卫队发射指挥部，发射了一枚 12 式反舰导弹，摧毁了这艘舰船。





报道称，日本早前宣布，作为其增强琉球群岛及冲绳岛链防御能力的一部分，将部署岸基的近海防御反舰导弹连。这些军事资产使得日本可以瞄准穿越这些水域的中国人民解放军海军部队。





日本大东文化大学国际关系学副教授加伦 · 马洛伊说： “ 中国很可能认为日本陆上自卫队在琉球群岛部署 12 式反舰导弹连是一种威胁，但前提是中国人民解放军海军有利用这些水域进行军事行动的野心。 ”





高瑞连说： “ 日本自卫队正在加快推进 XASM-3 超音速反舰导弹项目，据称已展开空中发射试验，使用的是日本航空自卫队的 F-2 战机。加快向前推进的项目还有 XSSM 舰载反舰导弹项目。该项目据称已在 2017 年年底进行了试射。 ”





报道称，高瑞连还称： “ 目前，关于这两款新一代反舰导弹系统的信息很少，但这些反舰导弹似乎处于相当高级别的研发阶段，应该在 2020 年左右入列。 ”





此外，马洛伊还一直强调他所谓的 “ 日本航空自卫队最有可能的变化 ” 。





报道称，日本正在考虑购买 3 种型号的反舰导弹，其中包括挪威制造的一种导弹和美国制造的两种导弹。马洛伊说： “ 有一种可能性是购买所有 3 种型号反舰导弹，这似乎有点奇怪。 ”





马洛伊说： “ 围绕对巡航导弹能力评估的争论是，尽管日本防卫相小野寺五典最初表示这是针对（朝鲜）导弹能力的反制措施，并重申了 1957 年日本的一项政策（即日本在面临导弹攻击的威胁时，有权先发制人地反击），而不是用来对付中国海军的措施，但后来他改变立场，表示这种 ‘ 威慑 ’ 能力可以用于更全面的安全问题，比如在东中国海，其中包括为尖阁诸岛提供防御。 ”





报道称，马洛伊补充说： “ 这种战略威慑界线模糊，被认为是一种危险的战略，可以向不同的潜在敌人发出模棱两可的信号。 ”





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