法国越狱劫匪法伊德现身大巴黎 只差几秒就被捕

据法国《欧洲时报》援引法新社报道，抢劫和逃狱累犯勒杜安纳⋅法伊德(REDOINE FAID)在几名同伙相助下乘直升机惊人越狱3周之后，24日在瓦兹河谷省(VAL D’OISE)萨尔塞尔(SARCELLES)被发现。当时他与一名同伙同乘一辆汽车，汽车上载有炸药，他“差一点”就被警察逮捕。
警方根据“监视摄像画面和目击者的证言”，认出车上一名男子是46岁的逃犯法伊德，25日部署了重要的缉捕措施。
歹徒们随后从会见室带走了法伊德，爬上直升机腾空而去。直升机后来在巴黎北部降落，歹徒放火烧掉了这架直升机。
24日下午4时30分之后不久，一组巡逻宪兵在距萨尔塞尔市几公里的PISCOP村一处加油站附近看见一辆可疑的汽车，宪兵上前想要检查车上两人的身份。两人逃走了。宪兵尾追对方汽车，不久之后警方打击犯罪大队(BAC)的一辆警车也加入追捕，对方汽车驶入萨尔塞尔市欧尚(AUCHAN)MyPlace商场的地下停车场，两名男子弃车而逃。据警方消息，“两人差一点就被逮捕了，只差几秒钟”。
这两名男子乘坐一辆雷诺LAGUNA型轿车，挂假牌照，警察在行李厢里找到了“6根塑性炸药棒”和一些雷管以及另一块假牌照。警方随后在四周设立安全封锁区并疏散商场人员，进行排雷。
据接近调查人士的消息，警方已对汽车里找到的指纹和基因样品进行化验分析，以便正式确认这名越狱累犯的身份。
7月1日，法伊德在来自狱外的几名同伙的相助下，短短几分钟的时间，从塞纳-马恩省雷欧(REAU)监狱大院乘坐直升机逃脱。他的同伙劫持了一架直升机飞抵监狱大院。两名蒙面、戴有警察臂章、手持冲锋枪和切割机的男子从飞机上跳下，他们扔出烟幕弹， 用切割机破门，进入监狱的会客室，接走了当时正与兄弟会面的法伊德。
次日，警方在瓦兹省发现一辆白色雷诺Kangoo汽车，上面有Enedis电力公司首字母标志。警察认为这是法伊德和其团伙逃逸期间，几番换乘后乘坐的最后一辆汽车。
7月10日，在瓦兹省一处森林边上，一名猎人意外发现一个工具包，包里有劫狱使用的切割机、几把长枪、以及一些蒙面用风罩，已交给警方。瓦兹省是法伊德的家乡。“这是他特别熟悉的一个省”。
司法警察指出这名逃狱累犯是“危险分子”。他逃狱之后，警察和宪兵动员了2900人缉捕他。司法警察派出了100名侦缉专家专门缉捕他。
法伊德是一名持械抢劫和逃狱累犯。他于1999年因持械抢劫被判入狱18年，2009年假释出狱。2010年5月他在假释期间参与一桩持械抢劫未遂案，劫匪在马恩河谷省开枪打死一名女警察。2011年6月法伊德因此案重新入狱，被关在里尔附近的塞克丹镇(SEQUEDIN，北方省)看守所。2013年4月，他持武器和炸药挟持4名狱警逃出了看守所，6个星期之后他在巴黎郊区被抓回。今年4月，法庭认定法伊德是2010年5月未遂抢劫案的“主谋”，他被判25年徒刑，被监禁在雷欧监狱。
在萨尔塞尔的这辆汽车里发现炸药之后，巴黎跨地区特别司法机构(JIRS)接替此前侦办此案的蓬图瓦兹(PONTOISE)检察院，立案展开“拒绝服从、集体运输炸药、歹徒结伙”等罪嫌的调查。
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