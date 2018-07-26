法国越狱劫匪法伊德现身大巴黎 只差几秒就被捕

据法国《欧洲时报》援引法新社报道，抢劫和逃狱累犯勒杜安纳⋅法伊德 (REDOINE FAID) 在几名同伙相助下乘直升机惊人越狱 3 周之后， 24 日在瓦兹河谷省 (VAL D’OISE) 萨尔塞尔 (SARCELLES) 被发现。当时他与一名同伙同乘一辆汽车，汽车上载有炸药，他 “ 差一点 ” 就被警察逮捕。

警方根据 “ 监视摄像画面和目击者的证言 ” ，认出车上一名男子是 46 岁的逃犯法伊德， 25 日部署了重要的缉捕措施。





歹徒们随后从会见室带走了法伊德，爬上直升机腾空而去。直升机后来在巴黎北部降落，歹徒放火烧掉了这架直升机。





24 日下午 4 时 30 分之后不久，一组巡逻宪兵在距萨尔塞尔市几公里的 PISCOP 村一处加油站附近看见一辆可疑的汽车，宪兵上前想要检查车上两人的身份。两人逃走了。宪兵尾追对方汽车，不久之后警方打击犯罪大队 (BAC) 的一辆警车也加入追捕，对方汽车驶入萨尔塞尔市欧尚 (AUCHAN)MyPlace 商场的地下停车场，两名男子弃车而逃。据警方消息， “ 两人差一点就被逮捕了，只差几秒钟 ” 。

这两名男子乘坐一辆雷诺 LAGUNA 型轿车，挂假牌照，警察在行李厢里找到了 “6 根塑性炸药棒 ” 和一些雷管以及另一块假牌照。警方随后在四周设立安全封锁区并疏散商场人员，进行排雷。

据接近调查人士的消息，警方已对汽车里找到的指纹和基因样品进行化验分析，以便正式确认这名越狱累犯的身份。

7 月 1 日，法伊德在来自狱外的几名同伙的相助下，短短几分钟的时间，从塞纳 - 马恩省雷欧 (REAU) 监狱大院乘坐直升机逃脱。他的同伙劫持了一架直升机飞抵监狱大院。两名蒙面、戴有警察臂章、手持冲锋枪和切割机的男子从飞机上跳下，他们扔出烟幕弹， 用切割机破门，进入监狱的会客室，接走了当时正与兄弟会面的法伊德。

次日，警方在瓦兹省发现一辆白色雷诺 Kangoo 汽车，上面有 Enedis 电力公司首字母标志。警察认为这是法伊德和其团伙逃逸期间，几番换乘后乘坐的最后一辆汽车。

7 月 10 日，在瓦兹省一处森林边上，一名猎人意外发现一个工具包，包里有劫狱使用的切割机、几把长枪、以及一些蒙面用风罩，已交给警方。瓦兹省是法伊德的家乡。 “ 这是他特别熟悉的一个省 ” 。

司法警察指出这名逃狱累犯是 “ 危险分子 ” 。他逃狱之后，警察和宪兵动员了 2900 人缉捕他。司法警察派出了 100 名侦缉专家专门缉捕他。

法伊德是一名持械抢劫和逃狱累犯。他于 1999 年因持械抢劫被判入狱 18 年， 2009 年假释出狱。 2010 年 5 月他在假释期间参与一桩持械抢劫未遂案，劫匪在马恩河谷省开枪打死一名女警察。 2011 年 6 月法伊德因此案重新入狱，被关在里尔附近的塞克丹镇 (SEQUEDIN ，北方省 ) 看守所。 2013 年 4 月，他持武器和炸药挟持 4 名狱警逃出了看守所， 6 个星期之后他在巴黎郊区被抓回。今年 4 月，法庭认定法伊德是 2010 年 5 月未遂抢劫案的 “ 主谋 ” ，他被判 25 年徒刑，被监禁在雷欧监狱。

在萨尔塞尔的这辆汽车里发现炸药之后，巴黎跨地区特别司法机构

(JIRS)

接替此前侦办此案的蓬图瓦兹

(PONTOISE)

检察院，立案展开

“

拒绝服从、集体运输炸药、歹徒结伙

”

等罪嫌的调查。

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