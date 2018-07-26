智利总统呼吁激活拉美自贸区：不需要等美国领导

据南美侨报网报道，在墨西哥巴亚尔塔港举行的第十三届太平洋联盟峰会上，智利总统皮涅拉呼吁参会的拉美领导人激活拉美自由贸易区。

据报道，峰会上，皮涅拉肯定了太平洋联盟成立 7 年来所做的工作。他说： “ 如今，世界上 55 个国家和地区是太平洋联盟的观察员，这就是最好的证明。不过，时代在变化，太平洋联盟也要更新。 ”





皮涅拉希望重新激发太平洋联盟创新进取、面向未来的精神，将电子商务、数字议程、国家现代化和中小企业全面整合等内容加入太平洋联盟的新发展目标中。

此外，皮涅拉指出： “ 我们必须加快与南方共同市场的融合。我们不仅要考虑太平洋联盟的 2 亿居民，还要考虑南共市的 4 亿居民。 ”

皮涅拉表示： “ 我们必须坚定地推进拉美自由贸易区建设。 ” 他回忆起美国前总统老布什之前提出的一项倡议 —— 建立从美国阿拉斯加到危地马拉火地岛的自由贸易区。

皮涅拉指出，虽然该倡议引起了极大的热情，但并未变成现实。他说：

“

我们现在不需要等待美国领导我们实现这个过程，今天，我们拥有历史上最好的机会，在自由、市场、开放和无官僚主义的基础上，建立一个真正的自由贸易区，就如同我们之前开展的区域一体化工作一样。

”

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