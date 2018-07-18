“普特会”内容没跟盟友说明？日媒：美俄接近令欧洲不安

日本《读卖新闻》17日刊登记者绪方贤一发自赫尔辛基的一篇报道，题为《美俄接近 欧洲不安》。报道称，在美国作为西方盟主的信誉动摇的背景下，特朗普总统16日与俄罗斯总统普京举行会谈。搁置将俄罗斯视为威胁的盟国的政策协调，优先重视与俄罗斯最高领导人会晤，特朗普在这一点上不同于以往历代美国总统，引发欧洲不安。
“针对恐怖的神经毒剂的使用，特朗普总统驱逐了60名俄罗斯情报官员，我们对此表示感谢。”英国首相特雷莎·梅13日在伦敦郊外别墅与特朗普举行会谈后，在联合记者会上说道。
报道指出，3月在英国发生俄罗斯前情报人员遭神经毒剂毒害事件，以此为契机，英国与俄罗斯的对立加深。特雷莎·梅在公开场合提及这一事件，委婉地要求美国不要与俄罗斯急速走近。
报道称，围绕防务费增加和进口关税等问题，美欧之间的对立前所未有地加深。北约秘书长斯托尔滕贝格表示：“我的作用是将（美欧对立）对北约造成的负面影响控制在最小限度。”美欧同盟的现状与坚如磐石相差甚远。
报道称，6月七国集团峰会举行前不久，特朗普突然提出让俄罗斯回归八国集团，令其他国家感到困惑。
报道指出，二战后，美国一直作为西方的领导者与俄罗斯（前苏联）抗衡。美国对俄罗斯的立场曾是反映美国利益和日欧等盟国主张和利害的“西方立场”。
报道称，与普京打过交道的历代美国总统除讨论削减核武器和进行军备管理等传统美俄课题外，还设定了前苏联成员国加入北约、反恐、防止核扩散和伊拉克、叙利亚局势等各时代的重要课题，目标是为西方利益代言和维持团结。
报道表示，特朗普在12日记者会上公然表示美国可能退出北约，欧洲开始怀疑与美国的信赖关系，而信赖关系是美欧同盟的基础。
日媒称，英国皇家三军研究所欧洲安保问题专家表示：“特朗普没有对欧洲盟国说明与普京讨论的内容。欧洲各国对美俄首脑会谈感到不安，只能密切关注。”
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