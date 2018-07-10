遏制虚假信息传播推特两个月清理7000万账户

9 日，据媒体报道，为了遏制虚假信息的传播，社交平台推特（ Twiiter ）在 5 月和 6 月，封禁了 7000 多万个账户。推特清理虚假账户的方式是一套智能系统，可以自动识别虚假账号，还能够阻止垃圾邮件账户的生成。

此前美国国会怀疑俄罗斯在美国大选期间使用大量推特假账户和机器人操作发送垃圾邮件，干涉了美国总统选举，因此他们向推特施压进行账户大清理，这直接导致了推特目前的账户封禁率较去年 10 月增长了一倍多。

推特上个月在一篇博客文章中表示， “ 由于过去一年技术、流程改进，我们删除的违反垃圾邮件政策的账户，比 2016 年增加了 214% 。 ”

证券公司 Wedbush 的分析师帕切特表示， “ 很难相信推特在每月只有 3.36 亿活跃用户时，会封禁 7000 万个账号。我猜，这些账户中很大一部分处于休眠状态 …… （封禁他们）对公司应该没什么影响。 ”

消息人士称，大规模的清除行动可能会导致今年二季度推特的用户数量急剧下降。本月晚些时候，推特将公布第二季度财报。

7

月

6

日推特股价涨

3.53%

，收于

46.65

美元，年初至今上涨

94.29%

。

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