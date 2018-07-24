G20财长会议乏善可陈！日媒：美国一意孤行 G20多边机制恐失势

日媒称，在阿根廷召开的二十国集团（ G20 ）财长和央行行长会议将日渐尖锐的贸易摩擦视为对全球经济的威胁，但仅敦促对话和行动，未能提出制止措施宣告闭幕。因美国特朗普政府不惜孤立也要挑起贸易摩擦的行为，以十年前雷曼危机为教训得到加强的多边合作机制暴露出日渐失势的趋势。





据共同社 7 月 23 日报道，由于仅靠发达国家难以应对的课题增多，在欲将合作对象扩大到新兴市场国的愿望下 G20 启动。雷曼危机后， G20 峰会开出了大胆政策协作的 “ 处方 ” 。





报道称，另一方面，各种国家聚首的 G20 经常面临利害冲突。特朗普政府上台后，几乎每一次都反复交锋，结果持续发出写入双方主张的声明，使 G20 更加形同虚设。





报道指出，看上去坚挺的全球经济也埋藏着隐患。欧美朝向结束货币宽松政策，全球资金流向发生变化。贷款较多的部分新兴市场国家也受到原油价格走高的拖累，恐将陷入经济不景气的局面。





报道还指出， 2019 年将迎来 G20 财长和央行行长会议启动 20 周年，日本将担任主席国。届时能否重新打造有成果的对话以防范下一次危机？日本肩负重任。





另据共同社 7 月 22 日报道，在阿根廷举行的二十国集团（ G20 ）财长和央行行长会议当地时间 7 月 22 日下午通过联合声明后闭幕。声明称，贸易摩擦激化导致 “ 全球经济增长下行风险正在增加 ” ，对此表达危机感，并表示为避免经济失速，美国和相关国家有必要加强 “ 对话与行动 ” 。此外， G20 将继续关注面临美国升息等影响的新兴市场国家的市场。





日本财务相麻生太郎在闭幕后的记者会上强调，贸易问题

“

必须在多国间对话协商

”

。另一方面美国财政部长姆努钦则主张正当性称：

“

美国是保护主义的说法毫无根据。

”

担任会议主席的阿根廷财长杜霍夫内表示，

“

解决贸易纠纷的平台是双边谈判和世界贸易组织（

WTO

）

”

，承认讨论的作用有限。

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