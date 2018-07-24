英媒：印尼网络水军每月挣280美元 每天发帖60次

为了让自己的社交账户显得真实，印尼小伙亚历克斯不断给自己的几个社交账户 “ 注入活力 ” ：将社交账户头像换成年轻漂亮的女孩；以女性的角度讲述悲伤故事，或是放上早餐照片、展现温馨生活。但这些行为的背后却藏着一个真实的目的 —— 发帖干预政治。





英国《卫报》 22 日报道称，亚历克斯和他的团队其实是印尼网络水军的一部分。在印尼，这些假社交账户形成网络水军团队，他们被戏称为 “ 蜂鸣器小组 ” ，意为 “ 扩大声音，在社交网络上制造噪声 ” 。亚历克斯在雅加达一家咖啡厅告诉《卫报》记者，他的团队被雇主告知，他们在推特等社交网站上的互动是 “ 战争 ” ， “ 既然是战争，任何手段都可以用来攻击对手 ” 。 2017 年雅加达省选举的那几个月，亚历克斯的团队加入一支秘密网军，通过假社交账户发布支持一名候选人的帖子。他说， “ 雇主告诉我们，要建立 5 个脸书账户、 5 个推特账户以及一个 Instagram 账户。他们还要求我们保密，说现在是战争时间，我们必须守卫战场。 ”

亚历克斯的团队由该候选人的支持者以及受到利益驱使的大学生组成。参加网络水军每月可以获得 280 美元收入，待遇很有诱惑力。他们每天要在假社交账号上发帖 60 到 120 次。亚历克斯称，他的团队共 20 人，每人 20 个社交媒体账号，每天发帖 2400 条。他们租住在雅加达中部地区的一栋豪华房子里，里面有数个房间。亚历克斯介绍说，有的房间里负责发正面帖子，有的发负面帖子和仇恨反对派的言论。招募他们的人说，只能从所住的房子里发帖，因为这样最安全。亚历克斯称，虽然他负责发正面帖，但 “ 有时感到厌烦 ” 。

印尼推特和脸书用户位列全球前五名，为网络水军提供了温床。《日本经济新闻》报道称，网络水军各国都有，已发展成一项颇具规模的商业服务。为了能让自己的页面在表面看起来人气很高，美国很多企业和政治家也经常利用此类服务。

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