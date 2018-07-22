中国民众为何还不抵制美国商品？

英国《金融时报》的一项调查发现，绝大多数中国民众可能会抵制美国商品，以表达美国与中国打贸易战的不满。
中国民众往往通过抵制一国商品，来表达对该国的一些做法不满，这种地址一般取得明显的效果。
去年，在中国官方媒体因为首尔方面决定部署一套美国制造的反导系统而呼吁抵制韩国产品和服务后，韩中贸易受到严重打击。据韩国政府估计，随着中国的中产阶层游客不到韩国旅游，韩国仅旅游收入一项就损失了68亿美元。韩国制造商在中国的汽车销量也受到沉重打击。
在中国于2012年9月围绕争议岛屿发起对日本产品的抵制后，日本汽车出口在12个月里大幅下降32%。
英国《金融时报》投资参考对中国各地2000位受访者的调查发现，若发生贸易战，54%的人“很可能”或“肯定会”停止购买美国品牌商品。只有13%的人表示不会。其余33%的人表示他们不能确定，或者目前没有购买美国品牌商品。
这项调查是在6月27日至7月10日期间进行的，也就是说，大部分调查是在美国于7月6日对340亿美元中国输美商品征收25%关税、引发北京方面立即做出针锋相对的回应之前进行的。
不过，中国官方迄今避免呼吁抵制美国商品。分析师们表示，由于担心招致反弹，北京方面不太可能呼吁抵制。
但是，一些社交媒体的网民认为，中国民众要抵制美国商品几乎是不可能的。
不久前中国中兴遭遇美国禁运，导致中兴停产。事件引发中国最高领导人和美国总高领导人斡旋，最终美国解除了对中兴的禁运。
网民指出，要是抵制美国商品，中国的手机可能都不能使用。因为目前的智能手机不是安卓就是苹果的iOS。要是抵制美国货，中国的手机恐怕都得关掉。
同时，中国目前绝大多数的电脑也是美国的操作系统，例如视窗和苹果电脑。如果抵制没货商品，所有的电脑都得熄火。
也有网民认为，麦当劳和肯德基的中国业务都已经被中资企业买下，真的要抵制起来，中资企业本身也损失惨重。
金融时报引述中国社交媒体作者司马平邦说，当前官方媒体对美中贸易紧张的报道不是那么带有煽动性。
“主要原因是美国真的对中国影响很大。这种影响是韩国的10倍。”他表示，“美国影响中国的意识形态，中国的经济，它还影响许多人的个人利益。”
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