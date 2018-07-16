美肆意妄为致WTO濒临“空中分解” 混乱程度或加剧

日本《选择》月刊7月号刊登题为《WTO濒临“空中分解”》一文。文章摘编如下：
瑞士日内瓦是个安静的城市，以有“万国宫”之称的联合国欧洲总部庄严的建筑物为代表，诸多国际机构在此云集。
世界贸易组织（WTO）是其中之一。世贸组织总部坐落在背靠瑞士阿尔卑斯山的莱芒湖畔。但现在，怀揣心事的有关人士都无暇欣赏美景。为避免遭遇世贸组织成立以来的最大危机，他们正在拼尽全力。
今年3月就任世贸组织总理事会主席的伊原纯一便是其中一人。伊原在各国派驻机构和世贸组织秘书处之间东奔西走，积极商讨对策。最近他经常对身边人说：“美国总统特朗普重视双边谈判的姿态，正在破坏世贸组织等多边体系。”
特朗普政府确实怪异，刚宣布根据《1962年贸易扩展法》第232条对钢铁和铝材产品征收关税，又下令就汽车及零部件进口启动调查。不仅如此，特朗普政府还以“侵害知识产权”为由根据《1974年贸易法》第301条对中国征收巨额制裁关税。
根据规则，如果美国判断贸易对象国有问题，应该首先向世贸组织提起诉讼。如果世贸组织裁决对象国有错误且毫无改进之意，美国才可以启动单方面措施。
自世贸组织1995年成立以来，美国并没有胡乱启动单方面制裁，是因为考虑到可能被裁定“违反规则”。
以安全保障为由实行贸易限制措施，是得到世贸组织协定认可的。世贸组织有关人士不无担忧地表示：“一般的解释是，以安全保障为由限制贸易仅适用于极为有限的情况。如果动不动就以与安全保障有关为由启动制裁，则国际贸易秩序会杂乱无章。”
另一个严重的问题是，美国使世贸组织纠纷处理机制陷入功能不全的状态。
根据世贸组织协定，如果存在纠纷，则各国将问题交给处理纠纷的小组委员会处理，如果对处理结果不服，则可以向高级委员会提起上诉。
高级委员会由学者和律师等七名上诉法官组成，一般由三人负责处理一宗上诉案件。但现在高级委员会只有四人，其中一人今年9月任期期满，另外两人明年12月任期期满。
上诉法官现在无法干预“有利害关系的案件”。例如，来自美国的托马斯·格雷厄姆2011年被提名担任上诉法官，至明年12月任期满8年。由于他是律师出身，如果他此前负责的纠纷案件和同领域案例被提交至高级委员会，则他不能参与裁决。“有利害关系”不是指上诉法官的国籍，而是指与过去的经历有关。
自今年9月以后，如果剩下的三名上诉法官中有一人不符合规定，则上诉法官只剩两人，就无法审理案件。自明年12月以后，上诉法官只剩一人，世贸组织处理纠纷的功能陷入停滞状态也是预料之中的问题。
之所以无法补充上诉法官人数，是因为美国对选拔程序拥有事实上的“否决权”。根据世贸组织惯例，只要有一国反对上诉法官人选，就无法向前推进程序。美国在特朗普总统上台前就对纠纷处理机制的应有方式提出质疑，自去年初以来就对高级委员会的选拔喊暂停。美国的不满是：为什么会有比美国地位更高的组织存在？为什么必须遵守这一组织的决定？多边自由化谈判和纠纷裁定是世贸组织的两大支柱。现在多哈回合谈判完全没有进展，如果高级委员会停止发挥作用，则世贸组织也失去存在意义。
如果世贸组织停止发挥作用，会发生什么呢？
可以预料的是，能够阻止各国间制裁与报复的恶性循环的机构不再存在，混乱程度将加剧。
世界贸易混乱将给宏观经济带来很大影响。已经有预测指出，制裁和报复的连锁反应会导致就业岗位减少。如果各国不再次确认维持和强化以世贸组织为中心的自由贸易体制，世界经济的持续发展必然亮起红灯。
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