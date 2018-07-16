泰国一特殊习惯 意外让中国一带一路无计可施

中国提倡的“一带一路”计划陆续在各国遭遇阻挠，继东南亚的马来西亚突然暂停巨额中资项目后，泰国的相关项目也传出进度严重落后。
综合媒体7月16日报道，在泰国的外国人都熟悉当地俗话“宅奄奄”，意思就是凡事别急、慢慢来，和泰国人打交道必须有耐性，从重大工程到私人房屋整修，未能如期完工，总有一堆理由，泰中铁路工程延宕也不例外。
报道指出，以泰国2017年底动工的3.5公里铁路试验路段来说，不需环境影响评估和拆迁即可征收，泰国国家铁路局现地即可施工，规画原定半年完工。但当地人表示，只见到零星工人在现场。
泰国媒体报道，试验路段的路基工程在3月底仅完成7%，先前预估若资金到位，有信心在4月竣工。然而，工程至今仍未完成。
一名在泰国16年的外商指出，在泰国征收土地同样会面临抗争，公共部门协调耗时费日，现场会勘常会有新问题出现，总会遇到难以想象的阻力。他说：“这些情况在泰国是常态，一点都不奇怪。” 除了泰国人的习性问题外，熟悉泰中铁路计划的人士指出，推动不顺利，与泰国充满保护主义的法令与各司其政的政府机关也有很大关系。
在泰国的外商表示，在保护主义下，泰国法令对外国人有诸多限制，例如有39种事业不准外国人从事，还对专业人士在泰国执业设下高门坎，进入市场难如登天。
报道称，泰中铁路从计划到开工一波多折，阻碍多如牛毛，例如中国铁路工程师在泰国工作却违反法令，泰国总理巴育•占奥差（Prayuth Chan-ocha）动用宪法44条排除禁令，特许中国工程师可以在泰国执行业务。
报道回顾泰中铁路计划，该计划在2014年11月获泰国内阁会议通过，同年12月获得国民立法议会通过合作备忘录。
来年6月，泰国放弃高速铁路设计，改为中速。 根据施工计划，曼谷至呵叻段的第一期工程全长253公里，施工期为4年，预定2021年通车，沿线设6个车站；第二期工程是由呵叻省至廊开省。
中国推动的“一带一路”计划在中南半岛铺设直通铁路，经过老挝、泰国和马来西亚，未来昆明可直通新加坡。就目前进度来看，老挝段大致顺利，但泰国段遭遇不小阻碍。 报道指出，“一带一路”希望连结东南亚中南半岛的陆路运输，不过牵涉广泛，征地、贷款与技术都是关键。
报道回顾泰中铁路计划，该计划在2014年11月获泰国内阁会议通过，同年12月获得国民立法议会通过合作备忘录。来年6月，泰国放弃高速铁路设计，改为中速。
根据施工计划，曼谷至呵叻段的第一期工程全长253公里，施工期为4年，预定2021年通车，沿线设6个车站；第二期工程是由呵叻省至廊开省。
中国推动的“一带一路”计划在中南半岛铺设直通铁路，经过老挝、泰国和马来西亚，未来昆明可直通新加坡。就目前进度来看，老挝段大致顺利，但泰国段遭遇不小阻碍。
报道指出，“一带一路”希望连结东南亚中南半岛的陆路运输，不过牵涉广泛，征地、贷款与技术都是关键。
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