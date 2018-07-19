美国开发出“磁线测癌”新法

美国研究人员最新开发出一种磁力装置，能捕获血液中的肿瘤细胞，快速有效地发现早期癌症。
从肿瘤上脱落进入血液的肿瘤细胞被称为循环肿瘤细胞，是目前肿瘤检测的重要生物标记物。不过在癌症早期，这些细胞在血液中含量极低，仅靠常规抽几毫升血样通常较难检出。
美国斯坦福大学研究人员16日在英国《自然·生物医学工程》杂志上介绍说，他们最新开发出的癌症检测装置包含一条可埋入静脉血管的磁线和一些可释放入血液中的磁性纳米粒子，存在特殊抗体的纳米粒子可与循环肿瘤细胞结合，并在经过磁线时被磁力吸住。研究人员可通过分析磁线上吸附的循环肿瘤细胞，判断受试者的患癌情况。
这种磁线的长度和人类小拇指差不多，粗细与曲别针相当。在动物实验中，研究人员将其埋入猪耳附近的血管，结果磁线比取５毫升血样的癌症检测方法多收集到10到80倍的循环肿瘤细胞。猪耳附近的血管与人胳膊上的血管相似，研究人员相信这项技术可以很快应用到人身上。
论文作者之一、斯坦福大学医学院放射学系教授甘比尔说，预计这种磁线20分钟就能收集到用大约80管血才能收集到的肿瘤细胞，而80管血约有半升，从一个人身上抽取如此多的血液并不现实。
研究人员表示，这项技术不仅可以检测癌症，还有望用于评估癌症疗法的效果。
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