印度24小时4起恶性轮奸案 2名受害者为未成年

据《印度斯坦时报》12日报道，印度中央邦日前在24小时内连续接到4起轮奸案报案，其中两名受害者为未成年人，引起公众愤怒。
据报道，其中3起案件发生在同一地区，3名受害者年龄分别只有15岁、17岁和18岁。15岁的少女被诱拐后遭两人轮奸，其后失去意识。而18岁的受害者竟是在自家屋檐下小憩时被5名暴徒劫走，随后在村外遭遇不幸。另一名受害者则是酒后遇到犯人。当地印度教组织对警方表示，如不采取措施立即逮捕涉事暴徒，将采取抗议行动。此外，另一名受害者在中央邦首府与朋友会面，随后被朋友带来的朋友迫害。
就在这4起案件发生前，中央邦才刚发生一起耸人听闻的轮奸案，一名14岁的少女在24小时内两度被侵害。据印度新德里电视台报道，该女孩6日听信一名22岁男子的话离家出走，随后在该男子家被2人迫害。她第二天被放走，但在回家路上又遭遇3名坏人。这名少女意识恍惚，8日才在街头被警方寻获。目前5名嫌疑人均已被捕。
美国CNN称，数据显示印度每天发生约100起性侵事件，受害者包括大量未成年人。今年4月，印度一名8岁幼女被奸杀后引发大规模抗议。这起事件也督促印度当局修法加强打击针对未成年人的性侵犯罪。根据印度最新的临时性法律，涉及未成年人的强奸或轮奸犯罪可判处死刑。
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