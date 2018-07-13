特朗普：将当面询问普京俄罗斯是否曾干扰美大选

当地时间12日，美国总统特朗普在布鲁塞尔出席北约峰会后举行记者会，就北约军费开支、美俄领导人会晤、朝核问题及伊核问题等回答记者提问。
特朗普在记者会伊始便提到北约军费开支问题。他表示，北约各成员国已同意增加军费开支，以务实的态度兑现军费开支占各国GDP2%的承诺。他说，美国承担了北约近90%的军费开支，他对这种现状感到不满。
当被问及美国会否退出北约时，特朗普表示，美国可能会退出北约，但他认为此事并无必要。他表示，北约其他成员国已经决定承担更多军费开支，这种情况此前从未发生过。他说，北约内部目前非常团结、非常强大。
出席本届北约峰会期间，特朗普曾对同为北约成员国的德国发难，认为德国在能源方面高度依赖俄罗斯。特朗普12日在回答有关提问时表示，他对德国非常尊重。他的言论是进行谈判的一种有效方式。
在谈到即将于本月16日举行的美俄领导人会晤时，特朗普表示，他将在会晤中当面询问俄罗斯总统普京，俄罗斯是否干扰了2016年美国总统大选。此外，他还将与普京就军控、叙利亚问题、乌克兰问题等进行讨论。
特朗普称，普京既不是他的敌人，也不是他的朋友，而是一个竞争者。他表示，他对普京还不够了解，希望普京能够成为他的朋友。他强调，美俄进行接触是一件好事。
特朗普在谈到朝核问题时表示，朝鲜半岛目前已呈现出积极的态势。上月举行的美朝领导人会晤非常成功，双方建立了非常好的关系。
在伊核问题上，特朗普再次表现出强硬立场。他说，美伊紧张局势可能在未来进一步升级，但他坚信伊朗最终会回到谈判桌，并达成新的协议。
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