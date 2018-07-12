迎接2024年奥运盛会 法国将把巴黎北站面积扩大3倍

据《欧洲时报》报道，法国国营铁路公司(SNCF)承诺，在2024年巴黎奥运会以前及时改建巴黎北站，将把北站的面积扩大3倍，以应付交通量增长的需要。据悉，扩建工程预计耗资6亿欧元，应于2023年6月完工。
据报道，法铁与欧尚(ANCHAN)集团的Ceetrus地产公司合作，将在巴黎北站19世纪老建筑侧翼增建一座新楼，位于地铁快线铁道之上。新楼的主体将是北站的发客站和一座商场，商场周围将有长达300米的宽敞走廊。这项工程将由EIFFAGE工程集团负责，估计将耗资6亿欧元，应于2023年6月完工，刚好赶上世界杯橄榄球赛，且一年之后巴黎将举行奥运会。
国营铁路公司火车站部负责人罗佩尔解释：“施工的原则是把抵达北站和从北站出发的人隔开，改善站内旅客的流动条件”。
据悉，搭乘火车的乘客将上到一楼，然后从天桥进入月台。到站的乘客则继续从同一层走出到“横线月台”上，届时将清除横线月台上所有阻碍通行的大部分设备。这项工程也将突出巴黎北站历史建筑。这座建筑1864年由JACQUES IGNACE HITTORFF主持建造。
巴黎北站是欧洲最大的火车站。不算地铁乘客，巴黎北站每天客流量70多万人次。预计到2024年北站的客流量将增达80多万人次，2030年再增到90多万人次。
据悉，法铁不打算扩建铁道，而只是扩建车站，车站面积将从3.6万平方米增达11万平方米。站内的通行面积将扩大2.5倍，电梯和自动扶梯数目将增加2.5倍。将设立一个公路车站、一条通往地铁的便利道、1200个自行车停车位等。站内服务和商业空间也将乘以5倍，增达5万平方米，其中37%是商店、27%与餐饮有关、5%是文化空间，还有8%体育空间。
此外，在新的楼层顶上将建造一条长一公里的跑步道，四周有植树的阳台，还可一览无遗蒙马特尔高地。
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