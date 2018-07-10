日本厂商拟将陶瓷电容器提价 或导致全球手机涨价

日本村田制作所将把电子产品的核心零部件——陶瓷电容器的全系列产品提价2至3成。由于智能手机升级、5G设备普及和汽车的电子化，陶瓷电容器的供求日益紧张，村田制作所将通过涨价转嫁投资负担和人工费增长。
这将是村田制作所自2000年互联网泡沫以来，时隔18年再次涨价。陶瓷电容器搭载在基板上，用于消除电子电路的噪声。陶瓷电容器属于核心零部件，每部智能手机最多使用1000个，每辆汽车使用1万个，单价不超过10日元（约合人民币0.6元）
村田制作所掌握全球陶瓷电容器的4成份额，排在首位。在村田制作所以外，日本的电子零部件厂商太阳诱电也开始向一部分客户提出涨价，涨价的趋势预计将扩大。这或将成为智能手机价格上涨的因素。
陶瓷电容器供求紧张的背景是5G等新一代技术的全面普及。5G是“物联网（IoT）”的基础，2019年以后将在美国和日本等实现商用化。移动通信商等将展开巨额设备投资。有估算认为，随着5G的普及，互联汽车市场到2022年将增至现在的3倍，达到约17万亿日元。
不过，村田制作所的产品多用于苹果、华为、中兴等的智能手机。受到中美贸易战的影响，智能手机零部件以高端机型为中心，出现了供货量减少的风险。如果贸易战长期化，有可能对涨价谈判造成影响。
村田制作所自6月下旬起，与家电和汽车企业等客户展开谈判，希望2018年内完成涨价。具体涨幅因销量和产品而不同。
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