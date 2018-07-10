英军曾欲捕获UFO 并用外星技术制造超级武器

英国《每日快报》网站7月1日发表了马克·布拉纳根的题为《秘密文件披露英国的UFO行动》的报道。
秘密文件披露，英国间谍曾计划捕获一艘UFO，并利用其外星技术制造超级武器。
情报部门负责人敦促政府警惕目击到的带有险恶的外星人修补痕迹的奇异外国军机。
英国X档案专家戴维·克拉克博士获得的档案披露，英国政府当时设立了两个UFO服务台。
设立公共UFO服务台的目的只是收集目击报告。
真正的工作由国防情报处的专家进行。
在半个世纪里，间谍头子们研读这些报告，确信它们代表“一种对国家的严重威胁，就像苏联一样”。
但到1997年，从白厅传出的消息说，调查“外星人绑架之类的X档案事务”的安全部门已“偏离了它们的主要职责”。
下达了审查令，以确认服务台应该关闭，同时要确定这些年来是否获得了任何可用于军事的东西。
档案披露，英国皇家空军“对任何可能对他们的计划有用的新技术特别感兴趣”。
机密备忘录还披露：“推进技术、隐身技术和任何新型电磁技术尤其吸引人。”
但这份由一名空军高级指挥官撰写的报告得出的结论却是，敌人可能已经得到了一个UFO。
他写道：“监控所有报告，以防在未来这些迄今未知/不理解的潜在现象被另一个国家利用。”
他说：“一个真正——或潜在的敌人——有可能研发出一种飞行装置，它具有这些现象看起来具有的特性。”
他还说，应该特别注意任何表现得像UFO的飞行器，它们具有“高速飞行、快速机动、静止‘飞行’和几乎没有雷达反射信号等暴露自身的特点。”
这份报告名为《英国空防区的不明空中现象（UAP）》，是长达1000多页的3份文件的一部分。
2008年至2013年，作为“开放政府”项目的一部分，这些文件被从UFO档案中撤回，专门移交国家档案馆。
但今年早些时候，在即将交给国家档案馆前，克拉克博士得到了一套完整的复印件。
克拉克博士说：“在十多年里国防部一直拼命想要推迟公布这些过去保密和高度敏感的文件。
他说：“尽管它们受到了部分审查，但它们无法隐瞒英国军方对获取UFO技术感兴趣这一事实——或者他们隐晦地称为‘新型武器技术’。
克拉克说：“这些文件披露他们拼命想要先于俄罗斯人获得这一技术——无论它来自哪里。
他说：“尽管那是1997年，但俄罗斯仍被认为是不败的敌人，拥有被视为对西方威胁的武器计划。”
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