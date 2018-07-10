离岸人民币创两月最大单日涨幅 中国外储结束“两连跌”

境外媒体称，受亚洲股市回暖的利好影响，离岸人民币创下两个月来最大单日涨幅。
据香港《南华早报》网站7月9日报道，9日离岸人民币对美元汇率的涨幅扩大至0.5%，达到1美元兑6.6288元人民币，实现5月10日以来的最大单日涨幅。当天在岸人民币也表现强劲，1美元兑换人民币汇率一度至6.6221元。
报道称，分析人士表示，尽管中美两国上周互相打响了贸易战的第一枪，但有迹象显示美国软化了对华立场。
美国贸易代表办公室宣布了征税范围内的中国产品申请豁免的程序，以求些许减轻美国企业遭受的打击。从目前中国针对美国农产品的报复性征税范围来看，中国似乎也在避免贸易紧张局势升级。
报道称，许多分析人士预测，人民币的价格在未来一两周将稳定在1美元兑6.6至6.7元之间。
另据路透社上海7月9日报道，中国6月外汇储备结束连续两个月减少的状况，总规模略增。监管和市场人士认为，6月美元延续升势，不利于中国外储规模回升。从最终数据看，尽管人民币汇率出现阶段性波动，但并没有明显影响资金流动整体平衡，后市外储规模料将延续整体持稳走势。
中国国家外汇管理局解读指出，6月国际金融市场波动性上升，美元指数微涨0.5%，在主要非美元货币相对美元下跌和资产价格变动等因素的综合作用下，外汇储备规模小幅上升。
报道称，交通银行金融研究中心首席金融分析师鄂永健说：“6月美国国债收益率下行，债券估值因素有利于外储增加。尽管当前国际形势动荡，但市场情绪较为平稳，跨境资金流动保持基本稳定。”
中国央行9日公布，6月末中国外汇储备为31121.29亿美元，环比微涨15.06亿美元。今年至今中国外储累计减少278.2亿美元，去年累计增加1294.32亿美元，此前为连续两年减少。
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