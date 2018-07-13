美明年石油日产量将增至1180万桶 或再成最大产油国

美媒称，美国有望超过沙特和俄罗斯，自上世纪70年代以来首次重夺世界最大产油国的头衔。
据美联社华盛顿7月11日报道，美国能源信息局最新预测预计，明年美国石油日产量将增至1180万桶。
隶属能源部的能源信息局局长琳达·卡普瓦诺说：“若预测正确，这将使美国成为世界头号产油国。”
沙特和俄罗斯可以通过提高自身产量打破该预测。面对全球油价上涨，欧佩克成员国以及俄罗斯等少数非欧佩克成员国上月同意放宽造成油价上涨的生产限制。
能源部数据显示，美国在20世纪长期引领世界石油生产，但苏联1974年超过美国，沙特1976年超过美国。到上世纪70年代末，苏联石油产量比美国多1/3；到上世纪80年代末，苏联产量接近美国的两倍。
但是，美国能源生产过去10年左右经历了一场由水力压裂技术和水平钻井技术引领的革命。
这些创新——加上苏联解体——帮助美国缩小了产量差距。美国政府数据显示，去年俄罗斯石油日产量超过1030万桶，沙特略低于1000万桶，美国则不足940万桶。
能源信息局预测，2018年全年美国日均石油产量为1080万桶，2019年为1180万桶。
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