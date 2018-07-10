研究称结婚或可降低心脏病和心血管病的死亡风险

美媒称，一项对以往研究的汇总表明，结婚可能会降低患心脏病和因心血管疾病死亡的风险。
据美国《纽约时报》网站7月3日报道，研究人员汇总了在美国、英国、日本、俄罗斯、瑞典、西班牙、希腊和其他八个国家开展的34项研究中获取的数据，这些研究有200多万参与者。
他们发现，与已婚人士相比，单身人士——无论是从未结婚、丧偶还是离婚——患某种心血管疾病的可能性要高出42%，患冠心病的可能性则高出16%。单身人士死于冠心病的可能性也比已婚人士高43%，死于中风的风险则高出55%。中风风险只在从未结婚和离婚人士中出现升高，丧偶人群不存在这个问题。
研究作者承认，这篇发表于《心脏》杂志的研究有几个缺点。虽然大多数分析针对多个变量进行了调整，但在不同研究中存在着差异，并且一些因素没有被考虑进去，比如财务稳定、药物依从性和社会支持。
该研究的作者之一、英国基尔大学的心脏病学家郭纯成（音）博士说：“家庭支持的程度很难确定。”
婚姻更利于男人还是女人？郭纯成的回应非常谨慎。他说：“我们的研究结果表明，男性和女性都可以从婚姻中受益。”
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