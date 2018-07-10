澳媒文章：贸易利润流向他国 美瞄准对华逆差徒劳无功

澳大利亚“对话”网站7月6日刊发美国锡拉丘兹大学教授贾森·戴德里克、美国加州大学伯克利分校研究助理格雷格·林登以及美国加州大学欧文分校研究教授肯尼思·克雷默合写的一篇文章，题目为《我们估计中国从每部iPhone只能赚8.46美元——所以特朗普的贸易战徒劳无功》。文章称，特朗普发动的贸易战基于对贸易收支状况过分简单化的理解。把关税扩展到越来越多的商品会殃及美国消费者、工人和企业。
文章称，特朗普政府的对华关税迄今为止主要针对工业品如飞机发动机和压缩机。但它扬言，如果争端持续，就要对2000亿美元的其他商品加征关税。
文章称，美国没有发布有可能被加征关税的商品完整名单，但它将不得不包括消费电子产品，比如智能手机，那是中国对美出口的重中之重。
文章认为，有可能受影响的一个著名产品是苹果公司的iPhone，它在中国组装。iPhone抵达美国时被记录为制造成本约240美元的进口商品，在巨额的美中双边贸易逆差中增加了一笔。
文章称，iPhone进口看起来像是美国的一大损失，至少在总统看来是这样的——他声称：“中国每年从我国掏走5000亿美元并重建中国。”有人估计，去年的对华贸易逆差中有157亿美元是进口iPhone 7和iPhone 7 Plus造成的。
但对iPhone成本的细分进行研究发现，这个数字没有反映出中国从iPhone出口中实际获利金额的真相——它出口美国及其他地方的许多名牌电子产品亦如此。由于供应链贯穿全球而中国只是其中一环，现代经济中的贸易逆差并不总是数字显示的那样。
文章称，不妨稍稍仔细地分析一部iPhone 7来看看中国实际从中赚多少钱。
先说iPhone的最值钱零部件：触屏显示器、存储芯片、微处理器等。它们来自美国、日本、韩国和中国台湾等多地的企业，比如英特尔、索尼、三星和富士康。它们几乎无一在中国生产。苹果公司买了这些零部件运往中国，然后把它们组装起来离开中国。
中国境内负责组装iPhone的那些拥有数百万工人的知名厂家呢？这些厂家所属企业（包括富士康）的总部在台湾地区。2016年底iPhone 7发布时，IHS马基特公司估计其制造成本为237.45美元。据计算，在中国赚走的约为8.46美元，占总额的3.6%。这包括由一家中资企业供应的电池和组装所使用的人工。
另外228.99美元流向其他地方。美国和日本各抽取大约68美元，台湾地区得到约48美元，韩国赚17美元不到一点。估计零售价——这个系列刚上市时32GB款的零售价约为649美元——中约283美元毛利直接进入苹果的腰包。
文章称，总之，中国获得大量（低薪）就业岗位，利润却流向其他国家。
文章认为，对于一部iPhone相关的美中贸易逆差，合理的看待方式是清点它在中国附加的价值8.46美元，而不是它作为中国出口商品运到美国时的240美元。
学者们曾发现，整个美中贸易有着类似的收支格局，不过差异不像iPhone那么大。在2017年的3750亿美元贸易逆差中，大概三分之一其实涉及来自其他地方（包括美国）的投入。
文章认为，就贸易而言，政策应当体现出制造活动如今是一个全球性网络。世贸组织已经另外拟定了一组贸易数字，以附加值来说明每个国家的贸易额，但特朗普政府似乎没注意到那份备忘录。
文章认为，特朗普发动的贸易战基于对贸易收支状况过分简单化的理解。把关税扩展到越来越多的商品会殃及美国消费者、工人和企业。谁也不能保证到争端结束时会有好的结果。
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