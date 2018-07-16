中美贸易战之际 习近平在中共党报中神隐

据《美国之音》7月16日报道，7月15日中共中央机关报《人民日报》头版的大标题当中没有一个包含习近平的名字。在一个星期之内第二次出现这一奇异现象，引起中国国内外观察家的注意。
自习近平上台以来，习近平直接控制之下的中国官方媒体对习近平的个人宣传层层加码，《人民日报》 作为中共中央机关报在这方面的表现更是突出，曾经一度头版所有的新闻标题无一例外地都包含习近平的名字。
7月9日，习近平的名字没有出现在《人民日报》头版的新闻标题中的现象已经引起观察家们的好奇。现在中国分析家们还不清楚星期天的《人民日报》头版再度呈现这一诡异现象究竟意味着什么。但熟悉中共宣传运作的人都知道，这种情况不可能是发生于偶然。
《人民日报》以及所有的中共控制下的报纸，其头版的标题都是由中共宣传部乃至中共最高领导人直接掌控，不是报社编辑可以独立决定的。习近平上台以来多次反复强调，中国的媒体必须“姓党”，也就是必须无条件听从中共的指令。
在习近平的名字神隐于《人民日报》头版的标题之际，美中贸易战如火如荼。有报道和传闻说，习近平一直主张跟美国大打一场。还有报道说，习近平甚至在会晤外国来访者时将外来的“以牙还牙”的说法说成是中国人的传统，主张对美国“以牙还牙”。
然而，自从7月6日美国宣布对来自中国的340亿美元的商品加征25%的关税以惩罚中国多年来拒绝作出更改的不公平的贸易政策和做法、中国随即宣布反制对来自美国的340亿美元的商品加征25%的关税、美国方面旋即宣布计划对来自中国的两千亿美元的商品加征10%的关税以来，《人民日报》头版一直不见美中贸易战的消息。
美中贸易对中国的经济具有举足轻重的影响。美中贸易牵涉中国成百万上千万人的就业，牵涉中国每年几千亿美元的外汇收入。中国对美贸易顺差在2017年达到2,758亿美元。
早些时候，在美中贸易战酝酿阶段，习近平掌控下的中国媒体曾经发出“不惜一切代价”跟美国打到底的豪言壮语。但宣扬“不惜一切代价”的思路和口号来应对必须讲究经济核算的贸易问题，等于是公开宣扬赔钱赚吆喝，这种宣传在中国国内外受到普遍的嘲笑。
在美中贸易战正式开始之后，中共控制下的宣传部门悄悄地收回了被普遍认为是愚蠢可笑的“不惜一切代价”的宣传。在美国宣布计划对中国两千亿美元商品加征10%的关税之后，中国商务部发言人在被外国记者反复追问将采取什么反制措施时拒绝作出明确回答。这种滑稽局面在国际媒体和许多中国网民当中成为笑谈。
现在中国国内外的观察家们正在密切观察中共当局在美中贸易战问题上的宣传调门放软跟习近平的名字反复神隐于《人民日报》头版新闻标题是否有关联。
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