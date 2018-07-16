美军渲染中国侦察船监视“环太军演”

境外媒体称，美国媒体消息显示，中国派船监视由美国牵头在夏威夷附近水域举行的“环太平洋”军事演习。
据香港《南华早报》网站7月14日报道，中国军事专家说，这艘船可能用于搜集信道信息，但派船前往相关海域并不违反国际法。
美国太平洋舰队发言人查理·布朗7月13日对美国海军学会新闻网站的记者说，中国侦察船7月11日起进入夏威夷专属经济区200海里海域。
布朗说：“美国太平洋舰队一直在监视一艘在夏威夷附近美国领海外游弋的中国海军侦察船。”
“我们希望这艘船不要闯入美国领海，不要干扰‘环太平洋’军事演习。”
报道说，中国海军派出的这艘情报搜集船是“东调”级，2014年和2016年中国派去监视军演的也是这种船。
美国国防部起初邀请中国参加今年的“环太平洋”军事演习——这是当今规模最大的国际海军演习，每两年举行一次。但是，5月份美国因南海问题收回邀请。
报道称，中国谴责美国的这一决定，说这一举动“不具建设性”。
北京的海军问题专家李杰说，派遣侦察船关注别国的军事演习是各国的正常做法。
李杰说：“中国这艘船只要保持至少12海里的距离，就完全符合国际法。一般来说，船只会停留在距海岸24海里以外的海域。”
军事专家徐光裕说，中国派遣侦察船是因为美国近几个月加强了对中国船只的监视。
他还说：“这艘中国侦察船在夏威夷海域游弋，可以获取有关这次演习使用的通信频率或信道的一些信息。”
25国联合参与的“环太平洋”军事演习6月27日至8月2日在夏威夷群岛和加州南部周边海域举行，参与的官兵约2.5万人、船舰和潜水艇约45艘、军机约200架。这项两年一度的军演号称是国际上规模最大的多国海上联合演习。
美国海军7月13日称，正在密切注意一艘中国“间谍船”在夏威夷附近国际水域的动向。
美国海军一名官员透露，这艘中国侦测船7月11日抵达夏威夷水域，美国海军已采取“一切防范措施来保护重要信息”。
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