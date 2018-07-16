法国多地通宵庆祝世界杯夺冠:砸店抢酒 球迷跳河

7月16日凌晨，法国4-2击败克罗地亚，获得2018年世界杯冠军。法国多地发起通宵庆祝活动，狂欢者砸店抢酒，与警察发生冲突，多名闹事者被捕，还有一男子因庆祝跳入运河身亡。
据英国《每日邮报》报道，从巴黎北部的圣心大教堂，到左岸的索邦大学，“我们是冠军”的喊声震耳欲聋，响彻全城。狂欢者在凯旋门前燃放蓝色、白色和红色的烟雾弹，警方不得不用高压水枪冲散人群。
据法国《世界报》报道，法国各地在庆祝世界杯夺冠时均有事故发生。在法国小镇安纳西（Annecy），一名五十多岁的男子在庆祝时头朝下跳入运河中，由于河水过浅，该男子因颈部伤势过重死亡。
据法新社报道，有三十余人在当地时间22点前砸碎窗户，闯进巴黎香榭丽舍大街上的一间杂货铺，抢劫红酒和香槟，随后警方出动保护店铺。
据报道，在大街上，警察与闹事者之间发生数次冲突，警察向人群施放催泪瓦斯，闹事者向警察投掷酒瓶和椅子回击。在里昂有8人被捕；在马赛有两名警察受伤，10人被捕。
在科西嘉岛的阿雅克肖（Ajaccio），比赛结束时，法国和克罗地亚两队的支持者之间爆发冲突，所幸无人受伤。在斯特拉斯堡和鲁昂，当地年轻人与警察之间发生冲突，7名闹事者被逮捕。
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