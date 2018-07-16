巴基斯坦局势动荡：前总理回国即被捕 竞选会遭袭百人亡

外媒称，巴基斯坦前总理纳瓦兹·谢里夫及其女儿玛丽亚姆在13日晚从伦敦抵达拉合尔机场后被捕，并被送往监狱。2017年，巴基斯坦最高法院曾以贪腐罪名为由剥夺谢里夫担任公职的资格。
据西班牙《世界报》网站7月13日报道，巴基斯坦将于25日举行国民议会选举。根据巴基斯坦选举委员会公布的数据，1亿多巴基斯坦人被号召参与投票。为了替自己的政党在选前造势，谢里夫冒险回国。
德国《明镜》周刊网站7月14日报道称，谢里夫曾三度出任巴基斯坦总理。一年前，他因被指受贿宣布辞职。上周，他被缺席判处10年监禁。判决作出时，谢里夫正在伦敦陪同妻子就医，在伦敦购置多套房产也是谢里夫被起诉的原因。
报道称，谢里夫13日从伦敦返回巴基斯坦东部城市拉合尔，他在机场即被逮捕并经由伊斯兰堡转移至位于拉瓦尔品第的一所戒备森严的监狱，数万名谢里夫支持者在巴基斯坦多座城市举行抗议游行。据媒体报道，仅拉合尔就出动了1.9万名警力维持现场秩序。
谢里夫是执政党巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）成员。其支持者认为，针对谢里夫的诉讼程序是“政治阴谋”，很可能是与谢里夫闹翻的军方在背后所为。他们指出，起诉并公开逮捕谢里夫是在试图影响将于25日举行的议会选举。
报道称，谢里夫此前在伦敦宣布，他将返回巴基斯坦并提起上诉。他的党内好友穆罕默德·迈赫迪说，谢里夫清楚支持者的“斗志”，他估计会爆发“同情浪潮”。
报道称，与谢里夫一同被捕的还有陪同他前往伦敦的女儿玛丽亚姆，她因“协同犯罪”而被判处7年监禁。
另据西班牙《世界报》网站7月13日报道，13日，一场自杀式袭击让巴基斯坦举国动荡。一名攻击者在该国西南部一个政治集会现场发动自杀式炸弹袭击，造成包括一名选举候选人在内的至少128人死亡，100余人受伤。据路透社报道，这是最近一周发生的与选举有关的第三起袭击事件。
报道称，极端组织“伊斯兰国”宣称制造了这次袭击。该组织发布一份简短声明称，“在选举集会期间用炸弹腰带制造了一起自杀式袭击”。
报道称，此次袭击发生在俾路支省默斯东地区。据埃菲社报道，该地区警方发言人乌拉称，爆炸发生时，地方党派人民民族党政治人士西拉杰·赖萨尼正准备结束达伦格尔地区市场的一场集会。
赖萨尼是25日将举行的国民议会选举的候选人。他的兄弟拉什卡里对埃菲社记者说，赖萨尼在此次爆炸袭击中身受重伤，因医治无效在医院死亡。拉什卡里还说，赖萨尼的一个儿子死于2011年发生的一起恐怖袭击。
报道称，13日上午，开伯尔-普什图省也发生了一起针对政党领导人的炸弹袭击，造成4人死亡，19人受伤。
另据德新社7月14日报道，有官员透露，13日巴基斯坦西南部竞选集会自杀式爆炸袭击事件的死亡人数已上升至140人。
“死亡人数恐怕还会上升。”奎达一家医院的负责人卡姆兰·凯西说。他告诉记者，很多伤者伤势严重。
“伊斯兰国”组织和巴基斯坦塔利班的一个派系均自称制造了此次袭击。
报道称，这是巴基斯坦今年死亡人数最多的一起袭击，政府官员担心在25日议会选举前夕还会发生暴力事件。
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