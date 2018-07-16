世卫组织将“强迫性性行为”列为精神疾病

法媒称，世界卫生组织（世卫组织）已认定“强迫性性行为”（有人称其为“性瘾”——本网注）是一种精神疾病，但目前表示仍不清楚其是否与赌瘾或毒瘾相似。
据法新社7月14日报道，“性瘾”这一有争议的术语已被使用了几十年，但专家对于是否真正存在这种状态意见不一。
在最新发布的《国际疾病分类》（ICD）清单中，世卫组织承认“强迫性性行为障碍”（CSBD）是精神疾病，朝将这一概念合法化迈出了一步。
但世卫组织并未把这种疾病与吸毒或赌博等成瘾行为混为一谈，坚称需进行更多研究才能把这种病称为成瘾性疾病。
报道称，在上月发布的更新版ICD清单中，世卫组织说，CSBD的“特点是，持续性无法控制强烈、反复的性冲动……导致明显的痛苦和伤害”。
但世卫组织说，学界对于“CSBD是否是成瘾行为的表现形式”仍存在争论。
世卫组织专家杰弗里·里德说，ICD清单纳入了CSBD的简明定义，可以确保受其影响的人可以得到帮助。ICD清单被广泛用作诊断和医疗保险的标准。
里德说，“有一部分人感觉无法控制自己的性行为，并因此受到折磨”，他指出这些人的性行为有时会产生“非常严重的后果”。目前还不清楚有多少人受该病折磨，但他说，CSBD被列入ICD清单多半会促使人们就该病及其流行情况以及如何确定最有效治疗方法开展更多研究。
里德说，即便没有给CSBD打上成瘾标签，他仍相信新分类清单“令人宽慰”，因为它让一些人知道自己“确实患病了”并寻求治疗。
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