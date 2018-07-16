美军致力消除潜艇振动噪声：与中俄展开水下竞争

美国《星条旗报》网站7月13日发表题为《美国海军希望消除潜艇振动噪声》的报道称，美国海军目前正在寻求建造更隐蔽更静音的潜艇，一项军队资助的研究接近于为造船商找到一种新的方法，在潜艇下水之前，通过振动台测试其会发出多大的振动噪声。
研究人员说，经过7年努力，借助于海军研究处提供的160万美元资金，这个方法将帮助潜艇制造商将更简单、成本更低的细节纳入潜艇的设计阶段。
近年来，自冷战时期以来开始服役的老旧的洛杉矶级潜艇退役导致美国潜艇舰队规模减小，与此同时，美国在全球的作战指挥官对于潜艇任务的需求持续高涨。海军目前每年建造两艘弗吉尼亚级潜艇，但是30年造船计划的要求较之这一水平还多16艘潜艇，才能与白宫关于扩大海军规模的目标相符。
报道称，与此同时，海军官员称，俄罗斯正在更频繁地部署其潜艇，而中国已经迅速更新了其水下项目。
报道称，海军已经利用高分子橡胶和更静音的推进系统等消音技术，以防止潜艇被其他国家的海军发现，但是在水下世界，即使是微小的噪声也会令对手警觉。
为参加这一项目的研究生提供指导的土工与环境工程学教授里奇·克里斯滕森说：“对于潜艇来说，越静音越好。”
克里斯滕森和他的学生们为两张振动台添加了零部件，地震工程师通常利用这种装置来测试一个结构应当如何抵御地震。
振动台被连接到一部电脑上，电脑“告诉”研究人员以同样速率轻轻晃动这些部件，仿佛它们被安装在一台正在水下运行的潜艇中。
克里斯滕森说，一个巨大的挑战是为计算机设计运行仿真模拟的复合数学模型，而且研究团队还必须将水与潜艇结构的相互作用考虑在内。
他说，仿真模拟必须极其精确，如果研究团队确定一个零部件振动的声音过大，他们将探索可能的补救办法。
克里斯滕森说，解决办法可以是给设备增加弹簧和阻尼器，或者增厚部件之间的垫圈。
他说，这些都是很廉价的调整手段，但是在潜艇组装完毕之后实施起来可能将是一个更大和更昂贵的工程。
报道称，在设计过程中进行这些简单的调整，还可以令造船商使用现成的部件，而不必定制部件。
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