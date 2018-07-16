美军“训练”机器人当战友：冲锋在前 还会自主找掩护

美国每日科学网站7月13日发表题为《教机器人如何成为更靠谱的战友》的报道称，美国陆军研究实验所和卡内基-梅隆大学机器人研究所的科研人员研发了一种新技术，可迅速教会机器人在最低限度人为干预下完成新的穿越动作。
报道称，该技术可使移动机器人平台在作战环境中自主导航，同时在特定情况下让机器人完成人类期望其执行的动作。
这项实验的研究成果已于日前发表，并在澳大利亚布里斯班举行的电气与电子工程师协会机器人与自动化国际会议上进行了推介。
在两个半小时的互动推介中，陆军研究实验所研究人员玛吉·威格内斯和约翰·罗杰斯与数百名与会人士展开了面对面讨论。
据威格内斯介绍，研究团队在自动化系统研究方面的一大目标是向战士提供靠谱的机器人战友。
威格内斯说：“如果让机器人扮演战友的角色，就可以更快地完成任务，获得更多的态势感知。此外，机器人战友还可在潜在危险环境中进行初步的勘探，从而使战士免遭伤害。”
报道称，为实现这一目标，威格内斯称机器人必须能够利用自己的学习智能来感知、推理和作决定。
威格内斯称：“这项研究的重点是机器人智能如何从一些人为举例演示中获得启发。学习过程很短，而且只需最低限度人为演示，并使机器人具备理想的学习技巧，在任务要求改变时，机器人可在现场进行即时学习。”
报道称，就机器人在作战环境中对地形和目标的视觉感知而言，陆军研究实验所和卡内基-梅隆大学研究人员将初始调查研究的重点放在了解机器人的穿越动作上。
更具体地说，就是教会机器人在停靠路边时如何从作战环境中的一个点导航到另一个点，以及在进行穿越时如何巧妙地利用建筑物作为掩护。
研究人员称，考虑到不同的作战任务，可在机器人行动过程中激活其习得的最恰当的穿越动作。人类通过操作机器人沿着最能代表习得动作的轨迹行动，向其演示最优策略。尽管在机器人学领域已存在类似的研究，但陆军研究实验所的做法特别独特。
威格内斯表示，这项初步的研究已帮助研究人员证明机器人快速学习穿越动作编码的可行性。
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