美联储调查显示美国制造商对关税政策感到忧虑

美国联邦储备委员会18日发布的全国经济形势调查报告显示，今年5月底至7月初，美国经济继续温和扩张，但制造商普遍担心美国关税政策造成物价上涨和供应中断。

美联储当天发布的报告根据下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，所有辖区的制造商都对美国关税政策表示忧虑，许多辖区报告“新的贸易政策”导致物价上涨和供应中断。

例如，位于马里兰州的一家罐头制造商称，钢铝关税导致在美国国内无法找到合乎质量要求、价格合理的钢铁原材料；位于费城联邦储备银行辖区的一家设备制造商称，钢铝关税造成订单中断、价格上涨并引发恐慌性抢购；位于芝加哥联邦储备银行辖区的企业则普遍担心贸易争端和关税对农业造成不利影响。

报 告指出，包括燃料、建筑材料、金属等在内的主要原材料价格进一步上涨，其中金属和木材价格上涨受到了美国加征关税的影响。但报告认为，原材料成本上涨对消费价格的影响较为温和。

美联储主席鲍威尔当天出席美国国会听证会时表示，如果其他国家对美国的报复性关税导致美国经济增长放缓，美联储可以通过降息来稳定经济；如果美国加征关税导致通胀率加速上升，将给美联储带来重大政策挑战，因为通常美联储需要通过加息来抑制通胀。





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