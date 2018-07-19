新加坡新规是在规范共享单车市场，还是在扼杀创新？

为减少共享单车胡乱停放的现象，新加坡交通当局颁布相关规章制度，迫使 oBike 公司在本国停止共享单车业务。有专家认为，狮城当局的行为是在扼杀创新行为。
创业公司 oBike 成立近两年，鼎盛时业务遍及20多个国家，然而就在数星期前停止了在墨尔本的业务后，又于6月底做出从新加坡本国市场退出的决定。新加坡另一家共享单车公司 Gbikes 也于7月7日停止在新加坡的运营。
针对共享单车在人行道、公园甚至河道等公共场所任意停放的现象，新加坡和墨尔本当局对此制定了一系列规章制度，之后这家以鲜黄色而为人所熟知的 oBike 单车公司做出关停业务的决定。因摩拜和小黄车公司的经营而首先在中国大行其道的共享单车，诞生伊始就打上了乱停乱放和损坏公物的标签。
在亚洲，oBike 仍将在马来西亚、台湾、韩国、香港、印度尼西亚等地继续提供共享单车服务。在澳大利亚的悉尼、阿德莱德、布里斯班，公司的业务也在继续。10月份公司联合创始人 Edward Chen 透露，公司在新加坡、马来西亚和泰国的用户数量已超过200万。
oBike 在新加坡的用户数量高达100多万，在近期的一篇脸书帖文中，公司告知用户，仍可通过Grab旗下的共享单车平台 GrabCycle 来租用 oBike 单车。然而，Grab 很快否认了这一说法，Grab表示，目前其平台只提供另一家新加坡公司 Anyweel 的租车业务。
“oBike 之所以停止新加坡国内的业务，是因为难以满足当局的规章制度要求”，Grab 的一位发言人说，“这意味着我们的平台不再提供 oBike 的租车服务，因为 oBike 既无法获得在新加坡开展共享单车业务所需的许可，也难以维持自己的单车规模”。
根据新规定，运营者需要向交通当局申请业务许可。该许可不仅规定了运营者的单车数量，同时要求运营者必须在规定的时间里，移除非法停放的单车。此外，运营商必须为单车装备运用地理围栏技术的二维码，以保证运营商能对未将停在指定区域的单车用户多次收费。这对 oBike 来说，成本太过高昂。
oBike 的撤出在新加坡和墨尔本用户中引发轩然大波，因为 oBike 公司几乎不可能返还用户在注册时交的押金：新加坡是49新元（240元人民币），澳洲则是70澳元（345元人民币）。用户们反映，在obike 宣布退出市场的消息公布后，一夜之间，“退还押金”按键就消失了。有报道说，公司已进入新加坡的清算程序。OBike 至今对此未作任何回应。愤怒的用户蜂拥而上，在网上发起“退我押金”或“欠债还钱”等话题。在 Change org 网页上，一份要求 oBike 公司返还押金的请愿书已征得4300多人的签名。
另一家新加坡本土公司 GBikes 已于7月7日停止在本国的运营，7月7日是新加坡陆路交通管理局（LTA）为无桩共享单车公司申请经营许可设定的最后期限。由中国电商巨头美团点评出资27亿新元并购的摩拜，以及小黄车等其他运营商，竞相抢在截止日期前递交申请。LTA 表示，“不符合LTA标准和条件的运营商将面临行政处罚，包括高达10万新元的罚金、削减单车数量，中止经营许可，甚至取缔。”
有分析人士认为，严苛的管理规则可能损害正茁壮生长的共享单车行业。东南亚的共享单车市场正受到挑战，Google 和新加坡国家投资基金 Temasek 估计，到2025年，这一市场的估值将达到130亿美元。
“亚洲的城市应汲取新加坡和墨尔本的教训，懂得如何正确作为。创新者和冒险者都难能可贵，”北京大学光华管理学院投资学教授 Jeffrey Towson 表示。“新加坡的做法或许恰恰表明，事实上，此举可能是在重创本国的创新者。政府应当试着帮助 oBike 稳定发展。相比之下，中国对本土的共享单车公司十分宽容，摩拜和小黄车也因此得到蓬勃发展。”
总部位于新加坡的风险投资公司 Golden Gate Venture 总裁 Justin Hall 指出：“这的确会影响共享单车行业。共享单车本身已经是个起步极难的行业，竞争环境激烈、利润率偏低，并且资金投入较大。规章制度尽管是必要的，但是如果给运营商增加负担，那么共享单车业务在新加坡形成规模则会更加困难。”
一些分析人士指出，由于受到共享单车管理乱象的困扰，越来越多的城市将会制定规章，对无桩共享单车进行管理，但是这可能会减缓共享单车公司的国际扩张步伐。
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