电动汽车和氢燃料电池车不是路线之争——访丰田公司副社长寺师茂树

全球电动汽车发展呈加速之势，而日本丰田等车企也积极研发推广氢燃料电池车。对此，丰田公司副社长寺师茂树日前接受新华社记者专访时说，这两种新能源汽车不是对立的技术路线，各有优势和价值，可满足不同场景的消费需求。
在谈及新能源汽车战略之前，寺师茂树首先对记者强调了丰田公司自己定义的“汽车电动化”——既包括未来具有广阔前景的电动汽车和氢燃料电池车，也包括目前颇受市场欢迎的混合动力汽车。作为车企中的“多面手”，丰田在这些类型的汽车方面也都有投入。
丰田的目标是到2025年左右，让每款车型都有新能源版本，并在2030年左右将新能源汽车的销售占比提高到50％以上，其中电动汽车、氢燃料电池车这两种零排放汽车的销量占比超过10％，达到100万辆以上。
寺师茂树认为，考虑到《巴黎协定》这样的应对气候变化全球策略，毫无疑问汽车电动化是大趋势。他强调，电动汽车和氢燃料电池车不是对立的技术路线，不是谁优谁劣的问题，而是各有存在价值，可以满足不同市场、不同场景的消费需求。例如挪威水力发电量很大，就比较容易推广电动汽车。
氢燃料电池车的优点包括能量密度高、只排放水、续航距离长。丰田首款面向普通消费者销售的氢燃料电池车MIRAI加氢一次仅需要约3分钟，续航里程可达650公里。但目前的缺点是加氢站不足，全日本只有约100个加氢站，其中东京只有14个。
寺师茂树说，氢燃料供应和加氢站的建设等不是丰田一家公司能够完成的。丰田在日本国内已联合日产、本田等多家车企，以及一些能源公司、银行和贸易公司，合作成立了一家推动加氢站建设的公司共同进行投资。
寺师茂树表示，丰田在氢燃料电池车领域拥有很多技术专利，但依靠丰田一家公司难以将这一市场快速扩大，因此也无偿提供了约5680项专利，共同将这一产业做大。
他还特别提到，日前刚刚前往中国出席了有关氢能源产业的论坛，中国企业对氢能源的利用也非常积极，丰田愿意和中国企业合作推广氢能源技术在中国的应用。
电动汽车方面，全固态电池因其高密度性、高安全性等而比传统液态电池更具优势，在新能源汽车领域应用前景广阔。寺师茂树说，丰田正在加快全固态电池的研发，力争在2020年之后实现实用化。
此外，寺师茂树认为，考虑到电动汽车和氢燃料电池车推广还有很长的路要走，未来一段时间混合动力汽车依然是丰田在新能源车中的主力车型。(新华网）
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