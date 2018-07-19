科学家发现一种可抗心脏衰老的蛋白

美国研究人员发现，用基因工程技术提高果蝇体内一种蛋白质的水平，能使其心肌细胞保持活力，寿命显著延长。这项研究为探寻心脏功能、代谢与寿命之间的关系提供了新线索。
这种蛋白质名为黏着斑蛋白，能帮助细胞黏附在一起，作用类似于建筑用的砂浆。许多动物的心脏在衰老时都会增加黏着斑蛋白的产量，帮助维持心肌结构，延缓心脏功能的衰退。
美国加利福尼亚大学圣迭戈分校的研究人员培育出有多个黏着斑蛋白基因副本的果蝇，使心肌细胞中的黏着斑蛋白产量增加50％。结果发现，这些转基因果蝇格外活跃，运动能力增强，并且寿命长达9周，而普通果蝇通常只能活6周。
这些转基因果蝇对葡萄糖的代谢速度也更快，这意味着高水平的黏着斑蛋白能提高机体吸收养分的效率。研究人员用有毒化学物质干扰心肌细胞能量供应，发现转基因果蝇对此的耐受力比普通果蝇强得多。
研究人员表示，希望将来他们的工作能带来有助人类提高黏着斑蛋白表达水平的药物，帮助治疗心脏衰竭等问题。
相关论文近日发表在美国《应用物理通讯·生物工程》杂志上。（新华网）
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