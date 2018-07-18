滴滴出行获美国在线旅行平台Booking的5亿美元战略投资

路透上海7月17日 - 全球领先的一站式移动出行平台滴滴出行周二宣布与全球最大的线上旅行服务商Booking Holdings 达成战略合作关系，滴滴出行获得Booking的5亿美元战略投资。
公司新闻稿称，未来Booking旗下的app（应用软件）将为用户提供滴滴叫车服务接口，而滴滴的乘客也将可以直接通过Booking.com或Agoda平台预订酒店住宿。
滴滴出行战略副总裁朱景士表示，“我们期待与Booking在产品、技术和市场拓展方面展开更多创新性合作，将旅程的各个部分无缝连接，提升每一位用户的出行体验。”
新闻稿指出，通过此次合作，全球最大的线上旅行服务商Booking和全球最具规模的出行服务平台滴滴，将致力于构建全维度的出行生态系统，更好地满足用户不断提升的个性化需求。
Booking Holdings旗下拥有Booking.com、agoda.com、Priceline.com、Rentalcars.com和OpenTable等多个业务平台，向全球220多个国家和地区的客户及合作伙伴提供服务。
而滴滴拥有5.5亿注册用户，目前在中国、南美、澳洲和日本市场持续以大数据人工智能技术深耕移动出行和智慧交通领域。
Booking周一收报2,020美元。
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