美媒述评052D驱逐舰：战场“多面手” 第14艘已下水

美国《国家利益》双月刊网站 8 月 7 日发表题为《中国新的导弹驱逐舰刚刚下水，这是美国海军应当担忧的原因》的报道称，据卫星图像显示，中国似乎又有一艘类似美国宙斯盾级的驱逐舰下水。





法国 “ 东方钟摆 ” 网站发布的卫星图像显示，中国第 14 艘 052D 型旅洋 Ⅲ 级导弹驱逐舰已经下水。这次下水似乎发生在 7 月某个时候。





报道认为， 052D 型导弹驱逐舰是北京打造蓝水舰队雄心的重要组成部分。该型首舰于 2012 年首次下水，两年后入列服役。





在这艘首舰下水时，海军军事专家吉原恒淑和詹姆斯 · 霍姆斯认为： “ 人民解放军海军可能已经找到了自己最好的水面战舰。 ”





后来，他们指出： “052D 型驱逐舰是一艘隐形的 7500 吨燃气涡轮驱动的舰艇，拥有 64 个垂直发射单元。垂直发射系统可以快速发射防空、反舰或对陆攻击导弹，不存在从舰体深处的弹药库向发射装置装载弹药所带来的麻烦、耽搁和技术问题。 ”





报道称， 052D 型驱逐舰通常被称为中国的 “ 宙斯盾 ” 舰。这在某种程度上有误导性。中国驱逐舰的排水量比美国装备 “ 宙斯盾 ” 反导系统的阿利 · 伯克级导弹驱逐舰少大约 2000 吨。与美国同类驱逐舰相比， 052D 型驱逐舰的巡航范围因此受到限制。不过，这并不是一个大问题，因为中国海军的任务目前主要是地区性的。





报道称， 052D 型驱逐舰块头较小也意味着火力较小。不过，与其他亚洲国家海军相比， 052D 型驱逐舰还是非常强大的。





此外，吉原恒淑和詹姆斯 · 霍姆斯指出，与 “ 宙斯盾 ” 作战系统一样， “ 据报道 052D 型驱逐舰的相控阵雷达系统能够在数百英里外同时探测、识别和跟踪数百个地面和空中目标 ” 。





美国太平洋司令部前最高情报官员詹姆斯 · 法内尔基本上赞同吉原和霍姆斯的评估。法内尔 2015 年 5 月说： “ 有了垂直发射系统、 ‘ 鹰击 ’-18 和有源雷达系统，旅洋 Ⅲ 级可能虽然无法与 ‘ 宙斯盾 ’ 媲美，但对中国海军来说已经足够好了。我认为他们对此相当满意，这就是他们扩大生产这种舰艇的原因 —— 这让他们能够将控制权扩大到第一岛链以外。 ”





报道认为，在加快生产的同时，北京还对 052D 型驱逐舰的设计进行了调整。东西方研究所高级研究员加迪指出，最新型号的这种驱逐舰的直升机甲板比之前型号长 4 米。





他写道， “ 安装更大的飞行甲板很可能是为了支持中国新型的直 -20 直升机海军版 ” ，这种直升机堪比美国制造的 UH-60“ 黑鹰 ” 直升机。据信，直 -20 海军版的设计考虑到了执行反潜战任务。





吉原和霍姆斯认为， 052D 型驱逐舰将成为中国海军的 “ 主力 ” 之一。该舰在执行防御和进攻任务时可在舰队中担当多种角色。例如， 052D 型驱逐舰曾经参加航母特混舰队，护卫中国航母辽宁舰执行巡逻任务。





报道称， 052D 型驱逐舰还可以保护其他水面舰队，比如中国的两栖攻击舰；单独行动；或在执行某些任务的水面作战编队中担当主力舰。驱逐舰装备的导弹意味着可执行这些不同组合的任务。





报道称， 052D 型可装备上面提到的 “ 鹰击 ”-18 反舰巡航导弹、 “ 红旗 ”-9 导弹、中程防空导弹、 “ 长剑 ”-10 对地攻击巡航导弹、反潜导弹以及其他导弹。





报道称，一个可能承担的任务是为收复台湾或东海或南海岛屿的人民解放军部队提供海基防空支持。





报道称，尚不清楚中国计划建造多少艘 052D 型驱逐舰，而它的后继舰即 055 型驱逐舰已经开始下水。据报道，该舰排水量为 1.2 万吨，超过阿利 · 伯克级导弹驱逐舰和提康德罗加级导弹巡洋舰。事实上，鉴于 055 型的块头，美国称之为巡洋舰。它也有一个拥有 112 单元的垂直发射系统。

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