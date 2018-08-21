美国男子扬言“射杀特朗普” 警方悬赏14万通缉

日前，美国执法机构正在寻找一名威胁要射杀美国总统特朗普的男子。据悉，美国联邦执法官提供2万美元（约14万元人民币）赏金用于寻找嫌犯下落。
据美国有线电视新闻网报道，美国执法部门称，来自美国宾夕法尼亚州的嫌犯名为肖恩·理查德·克里斯蒂（Shawn Richard Christy），最后一次出现是在马里兰州的坎伯兰郡，当地时间19日晚间，他驾驶了一辆偷来的车离开。
据了解，克里斯蒂于6月19日开始被警方通缉，早前他曾在脸书上发文威胁特朗普和北安普敦郡的检察官约翰莫加内利（John Morganelli）。
根据美国执法部门给出的信息，克里斯蒂曾扬言：“莫加内利，只要我的子弹击中特朗普，就会有一颗子弹打进你的脑袋”。
根据美国联邦调查局发布的资料，嫌犯克里斯蒂是一名27岁的白人男子，大约有1.75米高、145斤重，留着一头深金色短发，右臂上有一个“尖头十字架和带刺铁丝网”的纹身，讲话时会有很明显的口齿不清。
肯塔基州警方通过监控录像得知，克里斯蒂曾于8月9日偷过一辆绿色吉普车。
此外，克里斯蒂还因偷窃、缓刑违规、参与严重斗殴却没有出庭等罪名，以及威胁要对执法人员使用暴力等罪行被宾夕法尼亚州通缉。
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