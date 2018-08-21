美军称飞行员在中东频遭激光“袭击”

美国《华尔街日报》网站8月17日发表题为《驻中东的美军飞行员受激光束袭击困扰》的报道称，中东的敌对势力正越来越频繁地使用激光指示器来照射美军飞行员，危及机组人员的安全。这反映出该问题比五角大楼早前承认的更普遍、存在时间更久。
驻卡塔尔的美国空军中央司令部官员称，过去7个月在中东地区执行任务的美军飞行员报告了350多起激光袭击事件，其中大部分发生在叙利亚、伊拉克和阿富汗主要人口中心或空军基地附近。
官员们称，据报告，2017年中东地区大约发生了400起激光袭击事件。目前此类事件的数量已大幅上升。
报道称，对敌方战斗人员而言，激光袭击可以轻而易举地骚扰军事飞行员并分散其注意力。
官员们表示，2016年大约发生了600起激光束袭击事件。今年以来此类事件的数量即将超过2016年，与2015年持平。2015年在中东地区此类事件报告总数约为700起。
官员们称，敌对势力通常用小型手持式激光指示器对准处于飞行状态的飞行员，尤其是在他们着陆时，以试图分散其注意力。这样的激光可能会导致事故的发生，但官员们称目前尚未发生任何一起由激光束引发的事故。目前尚不清楚这些袭击事件是如何协调和组织的，因为官员们拒绝谈论袭击者的具体细节。
官员们称，激光袭击已对军事人员造成轻度损害，其中包括短期视力受损和头痛，但不清楚这些袭击是否会造成永久性伤害。
美国中央司令部发言人比尔·厄本在一封邮件中说：“激光袭击非常危险，有可能引发混乱，会短暂干扰我方机组人员的视线，或永久损害我们军人的视力。”美国中央司令部主要负责美军在中东的军事行动。
官员们称，在很多情况下，美军机组人员可以在敌军无法进入的地方起飞和降落，但激光是一种相对廉价且容易获取的武器，可骚扰远方甚至数千英尺以外的机组人员。
厄本说：“要在短时间内准确判断激光束的源头极其困难，因此我们无法确定大多数激光攻击的来源。我们估计，其中许多攻击很可能来自叛乱分子和‘伊斯兰国’组织、‘基地’组织等恐怖组织。”
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