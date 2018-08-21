日本政府拟利用AI技术监视中朝船只

日媒称，据悉，日本政府正在开发利用人工智能（AI）探测“可疑船只”的技术。此举意在强化日本周边的海洋监视能力。自卫队希望2021财年开始对该技术进行试用。
据日本《读卖新闻》8月20日报道，船舶上搭载的船舶自动识别装置会自动发出信息，而政府着手开发的技术是一种可以解析这些信息的系统。通过让AI学习船舶位置、速度、船艏方位等大量信息，使其自动检索出极度偏离航线或逆向航行的异常行为。
自卫队将这些分析与警戒雷达等进行对照，确定“可疑船只”，安排护卫舰、巡逻机等实施警戒和监视。可疑船只的信息将与海上保安厅等相关机构共享。
报道称，技术开发方面，防卫装备厅今年6月与拥有AI技术的日立制作所签订合同，计划用3年时间确立技术。
报道还称，日本政府之所以开发该技术，是因为外国船只和“可疑船只”在日本周边的活动日益活跃。
报道指出，朝鲜经常在东海使用掉包手法非法交易石油冶炼品。中国公务船和渔船屡屡进入钓鱼岛周边海域。
报道还指出，使用AI探测可疑船只的系统可以补充自卫队、海上保安厅利用船舶和飞机等实施的监视活动，有助于实现在广阔的海域进行有效监视。
日本政府在今年5月制定的第三个海洋基本计划中提出“提高包括海洋监视在内的掌握海洋状况的能力”。今后，政府将引入最新技术，提升搭载在人造卫星上的雷达的性能，强化海洋监视能力。
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