美国男子不满特朗普挨批 打14通电话扬言杀记者

综合CNBC、《卫报》等外媒报道，这名男子从当地时间8月10日开始，通过电话的形式恐吓《波士顿环球报》的记者们。他在电话中借用特朗普之前对媒体的批评，声称《波士顿环球报》记者是“美国人民的公敌”，他们所发布的新闻是“假新闻”。电话的末尾，该名男子还扬言要杀掉《波士顿环球报》里的每一个人。据报道，这名男子前后向《波士顿环球报》的编辑部打过14通恐吓电话，不断重复着特朗普之前对媒体的指责，声称如果《波士顿环球报》不停止对特朗普的“攻击”，他的恐吓不会停。男子在其中一通电话里甚至指明他将在当天下午4点到场杀人。
据悉，这名男子名叫罗伯特·达雷尔·钱恩（Robert Darrell Chain），现年68岁。警方发现该男子持有几把枪，同时今年5月又购入了一把新的9毫米步枪。
对此，美国联邦调查局工作人员表示，每个人有都有表达自己观点的权利，但是借此权利恐吓他人的行为已明显越界，不能被宽容。据报道，该名男子最高可被判处5年监禁及罚款25万美元。
当地时间8月10日，《波士顿环球报》响应其他美媒号召，加入“反特朗普攻击媒体自由”的行列。8月16日，特朗普曾发推文点名《波士顿环球报》被《纽约时报》收购，称这是和其他媒体的“相互勾结”。作为回应，《波士顿环球报》在同一天撰写题为“当局政府攻击媒体的危害”的评论，呼吁同行一起反击特朗普的对媒体指责。随后美国约350家媒体纷纷为其声援。
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